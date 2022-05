Intervenant en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, à Boumerdès le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a souligné que «nul ne peut prévoir la fin de cette pandémie», notamment au vu de la «situation encore préoccupante de cette maladie dans certains pays du monde», appelant à «la nécessité de rester vigilants et de maintenir les mesures préventives, en dépit du recul considérable constaté dans les cas d'infection par la Covid-19, à l'échelle nationale». Tandis que le docteur Elias Akhamukh, membre du Comité scientifique de surveillance et de suivi du virus Corona, a mis en garde contre l'émergence de nouvelles mutations résultant de la convergence de deux anciennes mutations «Covid», notamment dans les pays à faible taux de vaccination.