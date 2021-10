Le ministère du Commerce a décidé de passer à la vitesse supérieure pour contrecarrer les manoeuvres de spéculation sur les produits de large consommation. Les opérateurs économiques, dont les fellahs et les commerçants, qui disposent d'espaces de froid et de hangars de stockage, de procéder à leur signalement immédiat.

Les directions de wilaya du commerce, qui ont annoncé ces mesures, ont sommé les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'approvisionnement ou le stockage des produits alimentaires, notamment les légumes et fruits, de procéder aux déclarations des chambres froides dont ils disposent et les espaces de stockage.

Faute de quoi, des sanctions sévères seront appliquées à l'encontre des contrevenants. Pour les directions du commerce, tous les espaces ressemblant à des hangars ou à des chambres, en activités ou pas, exerçant dans le commerce ou autres, doivent impérativement faire l'objet d'une déclaration ou d'un signalement auprès des services compétents. Un recensement qui ne dit pas son nom, mais qui promet d'être efficient en matière de décantation dans la filière de la spéculation. Parallèlement, des sorties d'inspections seront organisées conjointement entre les services du commerce et ceux des services de sécurité, afin de procéder aux vérifications des espaces jugés suspects. Parallèlement, les espaces signalés ou déclarés par leurs propriétaires devront faire l'objet de visites d'inspection de la part des équipes de terrain des directions du commerce.

Cette annonce intervient simultanément au moment où le texte de loi sur la criminalisation de l'acte de spéculer est sur la table du Conseil des ministres. Une manière, pour le département de Rezzig, de prendre de court les tenants de la spéculation, qui sont assimilés à de véritables antinationalistes, étant donné l'impact de leurs activités respectives sur la stabilité et la paix sociale.

Il y a lieu de signaler que les services mixtes, notamment ceux des services de sécurité conjointement avec les inspections du commerce, ont procédé, durant les semaines écoulées, à des saisies de produits alimentaires, dont des stocks de pommes de terre allant jusqu'à plus de 1200 quintaux pour une seule saisie. Les interventions des équipes du commerce ont eu lieu dans différentes wilayas du pays, dont Aïn Defla, Mila, Mascara et d'autres wilayas encore. Par ailleurs, lors d'une déclaration rendue publique sur la page Facebook du ministère du Commerce, Rezzig annonce avoir saisi les walis concernant l'éradication des marchés hebdomadaires. Le ministre du Commerce semble faire de cette option, une mesure phare à même de réguler le marché des prix des produits de première nécessité. Seulement, il ne faut pas occulter les dégâts collatéraux que pourraient engendrer une telle mesure, notamment sur le plan de l'emploi et la subsistance des familles.