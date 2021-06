Dans l'optique de créer des passerelles opérationnelles entre le monde industriel et celui du commerce et afin de consolider le lancement des reformes programmées, visant à engendrer une nouvelle dynamique économique en adéquation avec les défis de l'heure, une convention a été signée, jeudi à Alger, entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, la Caci et l'Association nationale des commerçants et artisans, l'Anca. Dans ce sens, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a tenu à préciser que «cette convention permettra d'assurer un encadrement des commerçants et des artisans affiliés à l'Anca et de bénéficier de toutes les activités offertes par la Caci. Elle permettra, en outre, de créer une dynamique entre les jeunes entrepreneurs à même de développer les activités commerciales, en sus du renforcement des liens de coopération, d'échange et de contact entre les industriels, les commerçants et les artisans dans plusieurs domaines par souci de hausser le niveau de production et d'atteindre des niveaux de concurrence». Une action qui s'inscrit essentiellement dans l'apport d'un encadrement professionnel des commerçants et des artisans, dans le but de concrétiser sur le terrain une vision de la relance économique basée sur l'importance des opportunités qui seront offertes à ces derniers pour un meilleur développement de leurs activités. C'est dans cet axe de collaboration, qu'une grande partie des obstacles rencontrés par les commerçants, peut être surmontée grâce à cette synergie qui agira essentiellement sur leurs capacités d'approvisionnement et sur le système de commercialisation de façon générale. D'autre part, les producteurs seront en position d'élargir leurs champs d'écoulement et de diversification des produits. Autrement dit, il s'agit d'une rupture de l'ancien système qui mettait en permanence les producteurs et les commerçants dans une guerre sans merci, où, souvent l'équilibre entre les deux secteurs était quasi inexistant.