Des tentatives d'introduction de quantités de drogues s'élevant à 129 kg de kif traité, à travers les frontières avec le Maroc, ont été déjouées par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité qui ont arrêté également 42 narcotrafiquants durant la période du 27 juillet au 2 août 2022, indique un bilan opérationnel publié, aujourd’hui, par le ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e Régions militaires, 15 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d’introduction des quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s’élevant à 129 kilogrammes de kif traité, alors que 27 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 72448 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires », souligne la même source.