Conformément aux lois de la République, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a procédé, jeudi dernier, à l'installation, au nom du président de la République, du général-major, Saba Mabrouk, dans les fonctions de directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'Armée nationale populaire, en remplacement du général-major Maddi Boualem. La cérémonie a eu lieu, comme l'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, à l'Ecole supérieure militaire de l'information et de la communication au niveau de la 1ère Région militaire.

Le chef d'état-major ne manquera pas, en la circonstance, de prononcer une allocution dans laquelle il a souligné, que «cette désignation s'inscrit dans le cadre de la démarche du haut commandement de l'ANP, visant à faire de l'alternance aux postes et aux fonctions, à différents niveaux, une tradition louable et consacrée, qui impulse une nouvelle dynamique dans les rangs.» Mais aussi, précise t-il, « qui répond aux ambitions et espoirs des personnels de faire en sorte que le travail dévoué, l'intégrité, la loyauté, la compétence et le patriotisme, soient les seuls et uniques critères permettant d'accéder aux postes et fonctions supérieures», notamment, ajoute le général de corps d'armée, «au sein de cette direction sensible, au regard du caractère important et vital que revêt, aujourd'hui, le domaine de l'information et de la communication». Justement, enchaîne Said Chanegriha: «Au sein de l'Armée nationale populaire, nous sommes pleinement conscients de l'impératif de relever ces réels défis», et d'ajouter: «nous oeuvrons à la mise en place d'une stratégie d'information et de communication efficiente, inspirée des valeurs de notre glorieuse révolution de libération». Celle-ci, insiste t-il, «doit être guidée par notre patrimoine historique national, chargé de gloire et de hauts faits, une stratégie adaptée aux composantes de notre identité nationale et de nos propres spécificités, capable de contribuer à la construction d'un appareil de défense nationale performant, où l'information et la communication tiennent un rôle pivot».