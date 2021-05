De nouvelles mesures de confinement partiel à domicile ont été, de nouveau, instaurées hier et ce pour une durée de trois semaines. À l'instar de 19 autres wilayas du pays, Béjaïa est touchée par l'élargissement du confinement à domicile entre minuit et 4h00 du matin. Cette décision, prise par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

La relance du confinement partiel à domicile était prévisible à Béjaïa, notamment depuis le début du mois sacré, qui s'est singularisé, cette année par une pénurie de l'huile de table qui s'ajoute à celle du lait en sachet, en vigueur depuis des mois. La mesure de déconfinement prise, il y a près de trois mois en faveur de la région de Béjaïa, n'a pas été également appréciée à sa juste valeur. Les habitants dans toutes catégories sociales confondues, ont vite versé dans un relâchement total et déconcertant, qui faisait dire déjà à l'époque, à certains

observateurs, que Béjaïa ne tardera pas à être confinée de nouveau.

En effet, libérés un tant soit peu des contraintes liées au confinement partiel, les citoyens ont rapidement retrouvé les vieilles habitudes, faisant fi des gestes barrières qui, pourtant, demeuraient en vigueur en dépit du déconfinement. Au fil des jours, les gens se sont laissés aller aux pratiques ancestrales allègrement constatables aussi bien sur les marchés, dans les mosquées, les réunions publiques, les marches et les rassemblements, les cafés et les restaurants.

Le port du masque allait alors disparaître peu à peu de même pour les mesures de distanciation sociale et de protection. Même la vente de gel hydro-alcoolique et des bavettes a connu une baisse vertigineuse. Les vendeurs à la sauvette de ces produits ont également changé de fonctions. Bref, la vie avait repris de plus belle à Béjaïa et les gens pensaient déjà que la pandémie relevait du passé allant même jusqu'à qualifier de «perte de temps» toute la période de confinement qui avait duré des mois.

Mais l'apparition des variants britannique et nigérian et les mesures draconiennes prises dans les pays occidentaux faisaient déjà prendre conscience à certains de la nécessité du respect des mesures de prévention. Certains le rappelaient à la moindre occasion sur les médias et les réseaux sociaux, mais sans vraiment faire mouche et la situation devenait alors de plus en plus risquée jusqu'au jour où le directeur de la santé de la wilaya saisissait l'occasion de la journée d'étude organisée par le Centre national de recherche en langue et culture amazighes (Cnrlca) à l'université de Béjaïa, pour rappeler la nécessité d'observer scrupuleusement et strictement les mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19. Le premier responsable de la santé à Béjaïa s'appuyait sur les derniers chiffres en la matière. Il s'agissait des cas de variants britannique et nigérian enregistrés à Béjaïa et dont les études confirmaient leur contagiosité encore plus forte que les autres variants.

Dans la foulée, le DSP avait annoncé la détection de sept cas du variant britannique du coronavirus (Covid-19)au niveau de l'hôpital d'Amizour et cinq cas du variant nigérian dont quatre cas à Akbou et un à Sidi Aich. Un total de 80 cas atteints de la Covid-19 a été recensé durant la semaine dernière à travers la wilaya de Bejaia. Les deux premières semaines du mois sacré ont été fatales, conduisant au reconfinement, dont les détails n'ont pas été révélés pour l'instant. Les longues queues pour la zlabia, les marchés quotidiens bondés de monde dès le début de l'après-midi chaque jour, les veillées amicales et familiales n'ont fait qu'accélérer la décision de reconfinement qui découle de la remontée en flèche des cas de contamination. Nous voilà de nouveau à porter le masque, obligatoirement, à observer la distanciation sociale partout où nous nous trouvons et surtout à éviter les rassemblements inutiles car le reconfinement n'est pas seulement une histoire de limitation des horaires de circulation mais également de gestes barrières tous aussi utiles que la limitation des déplacements dans le temps.