L'Expression: Quelles sont les raisons qui vous ont motivée à présenter votre candidature?

Nadia Mansouri: De par sa stature de deuxième capitale du pays, la wilaya d'Oran a besoin plus que jamais de ses hommes et femmes qui pourront prendre des engagements clairs sur les chantiers essentiels pour son avenir.

Êtes-vous convaincue que le vote constitue le meilleur moyen pour surpasser la crise actuelle?

L'Algérie a connu un bouleversement politique, le peuple a exprimé sa colère par des manifestations de «vendredis fiévreux», revendiquant le changement du système politique, nous sommes convaincues que le vote est l'expression de la souveraineté nationale.

Pourriez-vous exposer les grandes lignes de votre programme électoral?

Le programme du quinquennat a un seul point de départ réaliste et ambitieux et s'articule autour de cinq axes principaux. Il s'agit de contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle de croissance économique réconciliant l'agriculture de demain, l'industrie du futur et la transition énergétique, la transmission des savoir-faire fondamentaux,de notre culture, débutera de l'école vers l'université, la réforme de la fiscalité, la réduction des cotisations sociales employeurs sur les bas salaires, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, la modernisation des processus de soins et prise en charge des malades. Création des services de gériatrie face au vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de maladies chroniques, c'est la valeur ajoutée au secteur de la santé. Il faut dire qu'Oran constitue le bassin de l'humanité, pôle touristique par excellence, source de progrès économiques. Elle est la deuxième capitale du pays et devrait devenir une métropole à grande échelle.

Quels ont été les changements opérés par votre parti de sorte à convaincre les électeurs?

Le changement opéré par le parti FLN, se traduit par un rassemblement de toutes les bonnes volontés autour d'une ambition positive pour notre pays, moraliser et responsabiliser la vie publique, et renouveler la représentation nationale par des candidats jeunes et universitaires.

Quelle est la quote-part de votre parti dans ces élections?

Le FLN possède une plate -forme politique d'envergure nationale, une base militante jeune, active à travers le territoire, un ancrage au sein de la population. D'autant plus que notre programme est ambitieux. Ceci dit, nous avons confiance en les voix des électeurs.

Quel est le message fort que vous adresserez aux électeurs?

J'exhorte les électeurs à participer massivement au choix des candidats potentiels le jour du scrutin du 12 juin 2021, notre devise est: «votre force est dans vos voix.» Nous devons être à la hauteur des espérances de nos citoyens oranais, notre objectif est de redonner confiance en eux, et dans notre capacité collective à relever nos défis. L'ère du numérique a transformé nos vies, nos manières de consommer et de vivre ensemble. Nous devons repenser à une nouvelle organisation de notre mode de vie, face au changement climatique. Nous sommes là pour bâtir avec vous la Nouvelle Algérie basée sur l'innovation, la créativité et le progrès. Le refus de la participation à l'amélioration du pouvoir décisionnel n'est pas une solution. L'avenir de notre pays est entre nos mains.