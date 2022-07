Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Abdeldjabar Jaâdi développe le point de vue de l'entreprise qu'il représente et répond, point par point, aux accusations de Ali Benhamida

L'Expression: Pouvez-vous nous donner une idée sur la situation réelle du pont?

Abdeldjabar Jaâdi: Cosider-géotechnique a obtenu le marché pour l'étude et la réalisation des travaux de confortement de trois sections (MLN5, OP1 et Talus, de Batna), sur la base d'une réquisition du ministère des Travaux publics. Le pont n'est pas concerné par cette réquisition.



Comment évaluez-vous les problèmes laissés par l'entreprise brésilienne, y-a-t-il une solution, et laquelle?

Les problèmes à l'origine des instabilités nécessitent d'établir un dossier d'exécution qui se base sur les causes des problèmes qui sont apparus, à savoir des déformations importantes aux sections sus-citées. À cet effet, une expertise et des campagnes géotechniques s'avèrent nécessaires et obligatoires. Cette campagne est réalisée par Cosider-géotechnique.

Un litige oppose l'un de vos techniciens, à savoir Ali Benhamida, appelé par la DTP pour le suivi au bureau d'études désigné pour les travaux du viaduc, qu'il accuse d'avoir fourni des factures renfermant des anomalies telles que des prestations de services ne figurant pas dans les clauses du contrat le liant à Cosider - géotechnique? Toujours selon Benhamida, ce bureau d'études n'a ni agrément ni un registre du commerce, aucune compétence ou expérience? A noter que L'Expression détient une copie de la DTP, mettant en cause ce bureau d'études.

Il est évident que notre bureau d'études a eu l'accord des pourvoirs publics pour mener ces études sur la base d'un dossier administratif. Concernant la copie dont vous disposez, la DTP a donné son accord, avec une réserve concernant quelques codes manquants sur l'agrément du BET. Sur la base de cet accord, le BET a entamé les études des trois sections, sous la responsabilité de Cosider. À noter que ce bureau est associé à la société d'études Smartsky-Engineering, qui dispose de tous les codes manquants. Des études menées à ce jour ont eu l'approbation du BCS. Sur le plan de la compétence et de l'expérience, il est à noter que ce BTE est fondé par deux docteurs en géotechnique, diplômés de l'Ecole des ponts et chaussées de Paris, une prestigieuse école française et de l'université de Grenoble-Alpes.

Il suffit de savoir que ce BTE compte plus d'une dizaine de docteurs et de professeurs universitaires algériens et étrangers ayant une grande expérience dans le domaine.

Ali Benhamida soulève le fait qu'«on est arrivé à un coût de plus de deux cents millions de dinars algériens (200.000.000,00 DA), en engagements signés pour Volet DEX, alors que le contrat de base alloue à ce poste uniquement 90.000.000,00 DA. Plus grave encore une facture reçue et acceptée par Cosider-géotechnique, par le BET de 11.000.000,00 DA pour paiement, alors qu'elle est irrecevable dans le fond et dans la forme, car aucun document livrable et exploitable par l'entreprise n'a été reçu; que répondez vous?

Le montant du contrat liant le BET à Cosider- géotechnique est de 79 301 600, 00 DA/ TTC, les factures payées le sont sur la base du dossier approuvé par le BCS.

Il révèle plusieurs points de non- conformité majeure dans la conduite du dossier en nous confiant des copies des rapports adressés à Cosider-géotechnique. On citera, entre autres, la campagne géotechnique hors normes par rapport aux missions géotechniques normatives (G0 à G5), conséquences, selon lui: «On ne sait pas où on va, quand l'on arrive et à quoi on va arriver, et surtout à quel prix?», car «il s'agit d'une difficulté totale de suivre une campagne au pifomètre?

Nous portons à votre connaissance que la campagne géotechnique entreprise par notre BTE ne représente que le 1/10 du coût de la campagne de la multinationale partante.

Il s'avère que la campagne géotechnique précédente était déficiente en termes de nombre d'essais effectués et utilisait des corrélations, au lieu d'essais du sol. Au vu des déformations et des données incomplètes remises par la DTP de Constantine et du BCS «Dar El Hendassa».

Partant des données relatives au monitoring et à des mouvements constatés, le BTE a considéré comme nécessaire d'établir une meilleure connaissance de l'origine des instabilités et de trouver les solutions adéquates.

Cette campagne est actuellement finalisée et approuvée par le BCS. Elle nous a permis de déduire les valeurs de paramètres propres sur site.

Cette étude a pour intérêt d'établir un dossier d'exécution dont une partie est approuvée et l'autre partie en cours d'étude, et permis de donner au maître de l'ouvrage des arguments tangibles dans leurs litiges avec l'entreprise partante.



Ali Benhamida fait remarquer aussi l'absence d'un plan d'assurance qualité étude en terme technique, absence de (PAQ Etude), absence d'état d'avancement géotechnique, de planning..., ajoutant qu'à ce jour aucun DEX n'a été remis?

Il est regrettable que ce monsieur, dont la tâche de suivre la campagne géotechnique et d'établir un PAQ, n'a pas honoré ses engagements.

Toutefois, grâce à la rigueur du BTE et au suivi quotidien du BCS et de la DTP, nous avons pu déposer un DEX des deux sections au BCS (MLN5, OP1).