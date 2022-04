La langue amazighe sera présente lors des Jeux méditerranéens prévus du 26 juin au 6 juillet de l'année en cours. C'est ce qu'a affirmé, hier, le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité, Si El Hachemi Assad, lors de la conférence de presse qu'il a animée au siège du quotidien national public El Djoumhouria, à l'occasion de la célébration du 42e anniversaire du printemps amazigh du 20 avril 1980. Si El Hachemi Assad a, en ce sens, affirmé que «le Haut Commissariat à l'amazighité oeuvre pour réhabiliter des militants ayant été acteurs du printemps amazigh», rappelant par là même l'hommage rendu au défunt Mouloud Mammeri à l'occasion de son Centenaire en 2017. «Nous rendons hommage à ces hommes qui ont mis cette revendication légitime au-devant de la scène», a-t-il expliqué. Il a ajouté qu'«en plus de la réhabilitation, nous valorisons et nous transmettons également le message, outre de Mouloud Mammeri, mais aussi de beaucoup de militants du PPA qui ont mis sur la table des débats cette problématique qu' est l'Algérie plurielle dans le cadre du Mouvement national». À cet égard, il a souligné que «la réhabilitation équivaut à la valorisation et la reprise du travail en vue de transmettre le message de Mouloud Mammeri». Selon le locuteur, il s'agit d'un «travail accompli dans un cadre institutionnel par une institution de l'État, le HCA, créée dans des conditions caractérisées par cette revendication posée en 1995 et marquée également par le boycott de l'école, en plus de la grève du cartable». «Nous veillons à rappeler cet hommage de ce pionnier, pour une génération de militants et de militantisme positifs et de ceux qui ont porté l'Algérie dans leur coeur», a fait savoir le secrétaire général du HCA. Si El Hachemi Assad n'a pas omis de revenir sur un sujet a priori administratif mais de facto important. Il s'agit de la question liée à la baptisation des rues et des avenues. Il dira à ce propos que «le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, qui est notre partenaire, a entamé un travail sérieux», soulignant que «cette mission nécessite un travail de terrain et exige du temps». Et d'ajouter que «nous sommes membres dans ces commissions auxquelles nous faisons des propositions sérieuses sur les patronymes à réhabiliter». «La liste des prénoms et des toponymes amazighs est un grand chantier mais relevant d'un domaine réglementé», a-t-il souligné, rappelant que «la statue de Massinissa dressée place de Tafoura constitue un exemple concret et le couronnement des efforts du HCA.»

«Sur le plan symbolique, cet exploit est important», a-t-il souligné.