Le président Vladimir Poutine a fait, hier, d'importantes déclarations à l'égard de l'Algérie. «La Russie soutient la politique équilibrée de l'Algérie dans les affaires régionales et internationales», a déclaré Vladimir Poutine, lors de la réception des lettres de créance de Smaïl Benamara, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Algérie auprès de la Fédération de Russie.

Une position exprimée récemment par l'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, qui a affirmé que «la Russie comprend la position de l'Algérie.

Cela ne dérange pas la Russie», ajoutant que «nos partenaires ont toute la latitude d'exploiter la conjoncture internationale qui s'offre à eux, surtout que les prix du gaz connaissent une augmentation sans précédent», en référence à l'exportation du gaz algérien vers certains pays européens. Pour le diplomate russe, «le plus important c'est que les deux parties partagent l'engagement de renforcer la collaboration bilatérale multidimensionnelle» et «d'y apporter du nouveau contenu» aux relations bilatérales.

Louant, justement, la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, Vladimir Poutine a précisé que «nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région saharo-sahélienne». Les mutations géostratégiques que connaît le monde depuis le début du conflit en Ukraine et la crise du gaz ont permis aux deux pays de consolider leur partenariat, notamment dans le secteur stratégique de l'énergie. Alger et Moscou coordonnent leurs actions dans le cadre de l'organisation Opep+ qui regroupe des États non membres de l'Opep (organisation des pays exportateurs de pétrole). Abordant les relations entre Alger et Moscou, le président de la Russie a mis en avant la nature du partenariat stratégique. «En mars de cette année, nous avons célébré le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et nous avons invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite en Russie». Une visite devant être couronnée par la signature du nouveau document devant servir de base au renforcement des relations bilatérales, ainsi que plusieurs accords de partenariat.

Au plan économique, le président Vladimir Poutine a souligné que l'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Russie en Afrique en termes de volume des échanges. «La coopération commerciale et économique se développe constamment activement, comme c'est le cas dans d'autres domaines, y compris les domaines militaro-techniques et humanitaires», note le président russe dans son intervention.

Il y a lieu de signaler que le volume des échanges et la qualité des relations entre Alger et Moscou sont appelés à s'améliorer davantage avec la mise en place du partenariat stratégique basé sur le principe de gagnant-gagnant et surtout sur le respect mutuel.