Effectuant une visite d'inspection et de travail, hier, à Ouargla au niveau de la 4e Région militaire, dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat à travers l'ensemble des unités de l'Armée nationale populaire, le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP a présidé une réunion d'orientation avec les personnels de la Région. Dans son intervention, le chef d'état-major de l'ANP évoquera plusieurs questions d'actualité, notamment le Sommet arabe d'Alger et les réalisations de l'Algérie. «Je tiens, en cette honorable occasion, à évoquer avec vous les réalisations substantielles que l'Algérie ne cesse d'enregistrer sur tous les plans et dans tous les domaines, à l'instar de l'organisation réussie du 31e Sommet de la Ligue des États arabes», a-t-il souligné, assurant que «les résultats témoignent de la vision clairvoyante du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale». Cette vision, a-t-il précisé, «a permis à notre pays de revenir avec force sur la scène internationale et de s'imposer en tant que partenaire fiable, digne de respect et d'estime auprès de tous les États et les organisations régionales et internationales». Un Sommet transmis en direct par les différents médias internationaux qui ont vanté les accomplissements concrétisés par l'Algérie, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne. Le général d'armée soutient, dans ce contexte, que «de telles réalisations, dont nous enregistrons avec satisfaction les échos favorables, tant sur les plans régional qu'international, suscitent la fierté et motivent les Algériens, imbus de patriotisme et de fidélité, à aller de l'avant vers davantage de réalisations, notamment sur les plans diplomatique, économique, social et militaire». Sur une autre volet, le chef d'état-major garantit que l'ANP demeurera une réserve de loyauté afin de préserver les acquis réalisés soulignant que «nous continuons, au sein de l'Armée nationale populaire, à oeuvrer avec dévouement et loyauté, à réconforter et préserver ces acquis nationaux réalisés grâce aux efforts de tous, mais aussi grâce à la force et la solidité du lien entre le peuple et ses institutions constitutionnelles». Ce lien, a-t-il souligné, que «nous considérons comme étant un acquis de grande valeur, nous motivera davantage à servir les intérêts suprêmes de la patrie et à poursuivre notre processus de développement prometteur». Aux termes de la réunion, le général d'armée a donné un ensemble d'instructions et de recommandations aux personnels portant sur «la nécessité d'accorder aux efforts de préparation au combat et à la disponibilité opérationnelle, une importance qui s'élève à la hauteur du caractère sacré des missions constitutionnelles assignées à l'ANP», faisant part de son intime conviction que «cela ne relève point de l'impossible ni même du difficile dès lors que les fidèles enfants de l'Algérie font preuve de détermination, de foi et de persévérance». Cette visite, a indiqué le communiqué du ministère de la Défense nationale sera ponctuée par un exercice tactique avec munitions réelles au niveau du Secteur opérationnel nord-est d'Aïn Amenas, lequel sera à l'évidence supervisé par le chef d'état-major Saïd Chanegriha.