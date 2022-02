L'Algérie est une puissance régionale et cela se traduit au double niveau militaire et diplomatique. Les dernières semaines ont, en effet, démontré la cohésion de la démarche de l'Algérie tant au niveau de la puissance militaire acquise par l'ANP que dans l'efficacité de l'appareil diplomatique qui accumule les succès au plan régional et force le respect des partenaires étrangers. Ce double respect fait de l'Algérie un pays dont la voix est parfaitement audible aux plans arabe et africain. Cette cohésion a été soulignée par l'éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch. Rappelant la quête de l'ANP «d'acquisition des facteurs de force», à travers les multiples manoeuvres à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en sus du renforcement de sa puissance de feu, «la diplomatie algérienne s'est déployée avec force et sur plusieurs fronts afin de permettre à notre pays de reprendre l'initiative et de réactiver son rôle en matière de maintien de la paix et de la sécurité dans la région et de lui éviter ainsi les risques qui menacent de l'emporter», note l'éditorialiste qui met ainsi la nouvelle vision de l'Etat algérien, à cheval sur les principes de souveraineté, tout en se posant comme un facteur de paix et de stabilité dans la région et au-delà. La revue El Djeïch n'hésite pas à inscrire «la visite effectuée par Monsieur le président de la République en Egypte», dans cette double vision. L'éditorial relève les attentes que suscite ce renforcement des relations entre Alger et Le Caire, au plus haut niveau de deux Etats qui «entretiennent des liens historiques». On notera la conviction de l'organe de l'ANP: «Il ne fait aucun doute que cette visite contribuera à l'unification des positions et des rangs, à la réactivation de l'action arabe, à la lumière des mutations et des développements accélérés qui s'opèrent dans le monde». Un axe arabe qui a sérieusement besoin d'être consolidé au regard des défis qui s'imposent. La parfaite synergie qui anime les institutions politique et militaire algériennes est, certes, un atout pour le pays, mais c'est aussi une chance pour toute la région. En effet, sur les circonstances historiques particulières qui ont permis l'émergence sur la scène méditerranéenne, arabe et africaine, d'une nation comme l'Algérie, c'est principalement en raison de la volonté d'un peuple, à l'origine d'une des deux plus importantes révolutions d'indépendance du XXe siècle. La réalisation historique des Algériens, après 132 ans de colonisation et de combats acharnés contre la puissance occupante, a façonné l'ADN de l'Armée nationale populaire et de la diplomatie algérienne. L'éditorialiste d'El Djeïch relève à juste titre que «l'Armée nationale populaire se distingue des autres armées du monde par le fait qu'elle n'a pas été constituée par décret». Le constat est historiquement établi. La création de l'ALN est un acte politique populaire. «Une réalité qui a plus d'une signification et explique, à elle seule, la portée profonde de la dimension nationale et du prolongement populaire de notre vaillante armée qui a vu le jour suite au processus de conversion de l'ALN», note l'éditorial. Cette armée qui étonne par la bravoure et le sens du sacrifice de ses éléments est «issue de la matrice des souffrances d'un peuple qui, après avoir enduré les épreuves durant de longues décennies, a décidé un jour, qui restera gravé dans l'Histoire, de déclencher une des plus grandes révolutions du XXe siècle», commente la revue. En cela, «l'officialisation de la Journée nationale de l'ANP en date du 4 août vient consacrer la cohésion entre le peuple et son armée et consolider le lien profond, solide et exceptionnel entre eux». Il n'y a, en effet, aucun doute dans l'esprit de tous les Algériens fidèles et fiers de leur patrie. Et c'est ce lien profond que les forces malfaisantes veulent briser. Toutes leurs tentatives ont échoué. «Devant l'impossibilité de la concrétisation de leurs desseins, les ennemis ont eu recours à l'intensification des campagnes hostiles à notre pays, visant à entraver ses efforts louables en direction des peuples opprimés et en faveur des causes justes», affirme l'éditorialiste, reprenant les propos du chef d'état-major de l'ANP.