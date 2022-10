Nadir Larbaoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, a réfuté les allégations colportées par les médias marocains à propos de la prétendue participation du président sahraoui, Brahim Ghali, aux travaux du 31e Sommet arabe d'Alger.

Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Nadir Larbaoui, a qualifié ces déclarations d'«informations fallacieuses et tendancieuses de la presse marocaine», a-t-il martelé. Qui est derrière cette campagne fallacieuse qui s'inscrit dans le sillage de l'intox sciemment entretenue pour jouer les trouble-fêtes à l'Algérie qui s'apprête à organiser incessamment un évènement régional d'importance capitale?

Il est clair que certaines officines à la solde de milieux occultes au niveau arabe et international ne veulent pas que l'Algérie joue et assure sa mission d'un État pivot. Cela dérange énormément les intérêts et les calculs sordides desdites forces dont l'objectif est de faire du monde arabe une poudrière à ciel ouvert pour imposer leurs desiderata et leurs plans machiavéliques. La réponse du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies était saillante et sans ambages à ce propos. Nadir Larbaoui a répliqué en soulignant que «nous sommes habitués à de telles informations fallacieuses et tendancieuses. Nous sommes étonnés de cette information relayée par les médias marocains, d'autant plus saugrenue que la République arabe sahraouie n'est pas membre de la Ligue arabe», a-t-il rétorqué. Les fake news sont devenues légion ces derniers temps, surtout quand cela concerne l'Algérie. Les actions diplomatiques de rapprochement entre les pays arabes et la réconciliation inter-palestinienne au titre desquelles l'Algérie se déploie avec force pour les mettre en pratique, dérangent beaucoup ceux qui ont fait de la normalisation avec l'entité sioniste une option doctrinale.

Ces médias ne pipent mot quant à la situation dans les territoires occupés. La réponse concise et ferme du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies n'a laissé aucun doute planer sur la position de l'Algérie et ses principes qui s'inspirent de la légalité internationale. Nadir Larbaoui a indiqué que «le président de la République sahraouie n'est pas concerné par ce Sommet, ni de près ni de loin», a-t-il tempêté. Cette campagne tendancieuse et cet acharnement sont l'oeuvre d'officines qui aiment pêcher dans les eaux troubles et provoquer et susciter de l'intox à défaut de ne pas être concernées par les grands événements et les grands enjeux.

Dans ce registre, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies était très clair en rappelant que «de telles informations fallacieuses et tendancieuses sont relayées dans une tentative de détourner l'attention sur le Sommet arabe, voire tenter d'entamer sa crédibilité», au moment ou «les prémices de son succès se dessinent à l'horizon, notamment après les réunions exploratoires tenues au niveau des délégués permanents et du Conseil économique et social de la Ligue arabe (Cesa)», a-t-il rappelé.

Le sommet d'Alger constitue une étape charnière quant à la mise en oeuvre d'une nouvelle feuille de route pour les États arabes.

Le contexte actuel que connaît le monde place les pays arabes dans une position où les enjeux énergétiques et géopolitiques sont aux avant-postes des préoccupations et des intérêts stratégiques qui font que le monde arabe est l'un des maillons de la chaîne du monde en pleine mutation et de reconfiguration.