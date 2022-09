Pour Son Altesse, l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, les paroles ont valeur d'engagement et sont suivies d'effets. Joignant l'acte à la parole, l'Émir du Koweït vient de confirmer sa présence au 31e Sommet de la Ligue des États arabes prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochain. Un engagement plus qu'une parole. En effet, le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab a été reçu, hier, par Son Altesse le prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, auquel il a remis la lettre d'invitation adressée par le président Abdelmadjid Tebboune à Son Altesse, l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à Alger. «Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu par Son Altesse le prince héritier, Cheikh Mishaal Al- Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le président de la République à Son Altesse l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour participer aux travaux de la 31e session ordinaire du Sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre 2022», rapporte un communiqué du ministère. Selon la même source, cette rencontre a permis de «passer en revue les préparatifs en cours pour la tenue de ce Sommet qui constitue une occasion renouvelée de promouvoir et de renforcer l'action arabe commune pour relever les différents défis de la Nation arabe». Dans une déclaration, le ministre de l'Énergie et des Mines a indiqué que «le président de la République compte sur la traditionnelle participation de l'État du Koweït, pays frère, pour faire de ce Sommet un rendez-vous rassembleur à même d'impulser la solidarité arabe». Occasion également de «réaffirmer l'intérêt que les deux parties accordent au renforcement des relations fraternelles établies entre les deux pays et à l'élargissement de leur coopération bilatérale à divers domaines d'intérêt commun, en fonction des capacités considérables dont disposent les deux pays, notamment à la lumière des résultats encourageants de la visite d'État qu'a effectuée le président de la République au Koweït, en février dernier», précise le même document. À l'issue de l'audience, le prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a chargé le ministre de l'Énergie et des Mines de «transmettre au président de la République ses salutations personnelles et fraternelles».

Saluant les efforts laborieux consentis par l'Algérie pour la réussite de cet important rendez-vous arabe, le prince héritier a réaffirmé «l'appui et la pleine disposition» du Koweït à «contribuer à cette noble démarche» assurant que «le Koweït sera le premier présent et le dernier à partir». Un engagement fait en janvier dernier lors de la visite au Koweït du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. S'exprimant lors de la conférence de presse, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a souligné que le vice-Émir de l'État du Koweït, le prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, accordait un grand intérêt à la promotion de l'action arabe commune, et avait donné des instructions à l'effet d'apporter le soutien nécessaire à l'Algérie lors du prochain Sommet, soulignant que le Koweït «sera le premier pays à participer au Sommet arabe d'Alger et le dernier à le quitter». Ainsi, après l'accord de la Palestine et de l'Égypte, c'est au tour du Koweït de réitérer sa participation au Sommet d'Alger.