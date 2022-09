Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a installé officiellement la commission de la jeunesse du parti. Tayeb Zitouni a saisi l'occasion lors de la rencontre nationale avec les jeunes du parti pour rappeler les enjeux et les défis qui se dressent au RND dans le cadre de la mise en branle d'une «nouvelle pratique politique où la jeunesse doit avoir sa place concrète dans les hautes responsabilités de l'État», a-t-il souligné.

Zitouni a appelé la classe politique à ne pas exclure le potentiel de la jeunesse du champ politique et lui donner la chance de «montrer ce dont il est capable sur le plan politique et économique». Le RND veut faire de la jeunesse «sa force nouvelle pour apporter sa contribution dans le cadre de la défense du régime républicain, des constantes de la nation et la sauvegarde des principes de Novembre», a rappelé Tayeb Zitouni.

À ce propos, le secrétaire général du RND a souligné que «c'est grâce à la détermination et la constance des jeunes au sein du parti qu'aujourd'hui nous pouvons se réjouir des résultats satisfaisants au sein des assemblées populaires», a-t-il affirmé.

Dans le même sillage, Tayeb Zitouni a rendu un grand hommage à la jeunesse algérienne qui a «su, par son instinct patriotique et son attachement à la ligne novembriste, sauver le pays et faire du Mouvement populaire un outil pacifique pour déjouer toutes les tentatives visant la destruction du pays», a-t-il rappelé. Le secrétaire général du RND a déclaré que «certains ennemis de l'Algérie, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, ont tout fait pour que le pays plonge dans la crise et l'anarchie», a-t-il mentionné.

Pour Tayeb Zitouni, la jeunesse algérienne a été pour beaucoup dans la sauvegarde du pays et de l'unité nationale. C'est ce qui l'a amenée, lors de la rencontre nationale de la jeunesse,à appeler l'ensemble de la classe politique à «impliquer la jeunesse dans l'action politique en la dotant d'une formation politique lui permettant d'accéder aux assemblées élues et dans les institutions de l'État», a précisé le secrétaire général du RND.

Tayeb Zitouni est allé jusqu'à dire qu'«il ne faut pas jeter la responsabilité sur le système politique et l'accuser d'avoir marginalisé la jeunesse, alors que nous, en tant que classe politique, nous n'avons pas su canaliser et encadrer cette jeunesse et lui donner la chance pour qu'elle puisse arriver aux commandes du pouvoir politique», a-t-il insinué. Le SG du RND a rappelé que son parti «s'inspire de ses fondateurs en 1997, qui étaient dans leur majorité des jeunes. C'est pourquoi le RND est toujours vivant malgré la campagne malhabile menée contre ses militants et ses cadres pour faire taire la voix du parti», a-t-il tonné.

Zitouni a rendu hommage au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en soulignant que «le rôle de président de la République a été déterminant grâce à ses décisions courageuses sur les questions nationales ou internationales. La réussite que connaissent les préparatifs du Sommet arabe est la preuve que le président de la République a un rôle prépondérant à ce niveau malgré la campagne perfide qui a été menée par les ennemis du pays pour perturber lesdits préparatifs et jouer les trouble-fêtes a ce propos», a souligné Tayeb Zitouni.

Zitouni a déclaré que «nous sommes sûrs que l'Algérie va réussir son sommet arabe même si les manipulations et des complots ne cessent de se faire sentir ici et là», a rappelé le SG du RND. Tayeb Zitouni a fait le bilan de la situation politique, économique et sociale en rappelant que «l'Algérie a connu par le passé une véritable crise de gouvernance, de compétence et des hommes à la hauteur de la situation que traversait le pays», et d'ajouter «aujourd'hui la situation politique est meilleure, surtout que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a encouragé la jeunesse à s'impliquer dans la vie publique et accéder aux postes de la responsabilité», a-t-il noté.