La Première ministre tunisienne, Najla Bouden, a remercié l'Algérie pour son soutien en cette circonstance que traverse la Tunisie. Une déclaration faite au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Selon un communiqué de la présidence de la République, la rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du côté algérien et du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, du côté tunisien. Un soutien réaffirmé par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane qui a affirmé que « l'Algérie était toujours disposée à renforcer ses liens avec la Tunisie et à soutenir cette dernière». Dans sa déclaration, la cheffe du gouvernement tunisien a révélé « avoir transmis au président Tebboune les salutations du président Kaïs Saïed» qui «lui a renouvelé ses félicitations pour le succès de l'Algérie au Sommet arabe de début novembre, ainsi que ses voeux de prospérité pour le peuple et les dirigeants algériens». Revenant sur son entretien avec son homologue, Aïmene Benabderrahmane, la cheffe de l'Exécutif tunisien a expliqué que sa «présence, aujourd'hui, en Algérie s'inscrit dans le cadre de l'échange de vues et du suivi des projets établi lors de la commission mixte algéro-tunisienne». L'entretien a, également, porté sur le suivi des projets de partenariat lancés après la tenue de la haute commission et sur les moyens de renforcement des partenariats stratégiques intégraux et innovants entre les deux pays, a-t-elle ajouté. Un partenariat devant être concrétisé lors de la prochaine Commission mixte algéro-tunisienne prévue à Alger. Lors de son entretien avec Aïmene Benabderrahmane, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à activer les mécanismes de coopération entre les deux pays. «Les deux parties ont renouvelé leur détermination à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à poursuivre les différents projets communs et à renforcer les échanges économiques, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales, en particulier à l'occasion de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne», a indiqué un communiqué du Premier ministère algérien. À cette occasion, le Premier ministre Benabderrahmane a souligné l'importance des relations bilatérales qui unissent les deux pays, passant en revue les moyens de renforcer davantage la coopération entre la Tunisie et l'Algérie dans divers domaines. Saluant «la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et peuples frères», les deux parties ont «passé en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale à la lumière des directives des dirigeants des deux pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, visant à atteindre davantage d'intégration stratégique et de développement solidaire et intégré», souligne un communiqué des services du Premier ministère. Avant la visite de Najla Bouden, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra a été reçu, jeudi dernier, à Tunis par le président Kaïs Saïed, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans son message, le président Tebboune avait «renouvelé à son frère le président Kaïs Saïed, son souhait de donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays», tout en soulignant la nécessité d'identifier de nouvelles perspectives de coopération.