Agé de 51 ans et père de 3 enfants, Rabah Meksem sera probablement le prochain président de l'Assemblée populaire de la commune de Tifra. Il est le seul à présenter une liste pour les prochaines joutes des locales. Après avoir été une première fois élu sur la liste du FFS, Rabah Meksem se représentera le mandat suivant en indépendant, écartant son ex- parti et le FLN. Un scénario récidivé lors de la précédente échéance locale. A présent, il dirige l'unique liste indépendante «Union pour le développement», pour les locales du 27 du mois en cours.

L'Expression: Quelles sont les principales motivations qui vous ont poussé à vous présenter de nouveau?

Rabah Meksem: Dans une conjoncture aussi délicate, il m'est apparu impératif de rester auprès de la population qui m'a fait confiance durant les trois précédents mandats. Je ne pouvais rester insensible aux appels de mes concitoyens m'invitant à me présenter de nouveau. J'ai donc constitué ma liste d'éléments compétents, que je connais parfaitement dans l'exercice de mes précédents mandats électoraux. Une équipe soudée autour d'un programme d'action à même de relever les prochains défis.

Cela ne vous gêne pas de prendre part en solo à une course électorale?

Nullement. Mon principal souci est de ne pas laisser ma commune sans une Assemblée. Et c'est également loin d'être ma faute, si les partis politiques et

d'autres personnes n'ont pas jugé ou pas réussi à confectionner des listes. Il est vrai que notre liste sera élue mais il est aussi vrai que nous allons vers un nouvel exercice de manière plus sereine loin des tiraillements et des tergiversations, qui nous ont beaucoup coûté lors de ce mandat qui s'achève.

Vous faites allusion à la fermeture du siège communal?

Entre autres oui. Ces blocages mal intentionnés nous ont pris du temps et de l'énergie, qu'on aurait pu dépenser dans d'autres actions au profit de la population. En dépit de toutes les contraintes, nous avons réussi à relever le défi, celui de faire de la commune de Tifra l'une des meilleures sur le plan du développement. La fermeture du siège communal n'a fait que pénaliser les citoyens. D'ailleurs, avec notre démarche nous avons fini par faire oublier cette histoire malencontreuse

Justement quels sont les points forts de votre bilan?

Nous avons pu mettre à niveau des réseaux AEP, conduite d'adduction et captages de tous les villages. Nous avons réhabilité des chemins communaux, ouvert et aménagé des axes routiers structurant la commune pour permettre à tous les citoyens de transiter par le chef- lieu de la commune. Il en est de même pour l'ouverture et l'aménagement des pistes agricoles et forestières. Avec Algérie télécom, nous avons pu raccorder 75% des habitations à la fibre optique. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir permis l'accès au gaz de ville à des milliers de foyers de notre commune. Nous atteindrons à ce titre les 100% à l'horizon 2022. La mise à niveau des écoles primaires, la réalisation de stades de proximité et structures de jeunesse (CSP, foyers de jeunes, l'aménagement urbain et l'éclairage public au chef-lieu et agglomération secondaire, la réalisation de logements sociaux, l'extension du réseau électrique et la réalisation d'unités de soins et ouverture d'un point d'urgence sont d'autres acquis qui témoignent de notre bilan en dépit de tout.

En perspective, que préconisez-vous pour convaincre vos concitoyens?

L'achèvement des réseaux routiers, de la station thermale, du stade communal et les terrains de proximité à travers les villages sont les priorités que nous inscrivons dans la continuité que les citoyens de Tifra ont inscrit dans leur esprit, depuis maintenant trois mandats. L'achèvement des axes routiers structurant la commune (Tizroutine vers Hammam Sillal, Ikedjane vers Hammam Sillal et l'évitement du village Tifra), la fibre optique pour les villages Laâzib et Izoughlamen, la réalisation d'une décharge contrôlée, d'un parc communal, d'une zone d'activité, le renforcement du parc roulant, l'extension et la modernisation de l'antenne administrative et la réalisation d'un centre de soins du douar Ikedjane, la réalisation de groupe scolaire au village Tifra et le dégel de l'auberge de jeunesse, Hammam Sillal, sont d'autres projets pour lesquels notre liste s'engage à concrétiser dès notre élection. Pour finir, je rends hommage à l'équipe dont l'engagement était exemplaire