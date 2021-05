Dans cet entretien, le jeune candidat Imad Eddine Merad nous livre ses impressions, ses motivations et sa vision du changement par les élections. À la tête de la liste indépendante «Djazaïr Echaâb», Imad Eddine croit ferme comme dur à ses chances.

L'Expression: Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à intégrer cette course aux élections législatives?

Imad Eddine Merad: Notre première motivation pour prendre part à cette joute électorale, est surtout liée à notre conviction que la politique de la chaise vide n'a jamais été une solution efficace pour défendre ses intérêts, en tant que citoyen et en tant que communautés sociales. Je crois qu'il ne sert à rien de se lamenter sur son sort, par la suite et de jouer la victime...

Comment est venue l'idée de constituer une liste et comment s'est opérée votre choix ou votre rencontre avec les autres membres de votre liste?

La constitution d'un groupe, en vue de participer à ce scrutin, m'est venue suite aux différents changements intervenus dans le paysage politique national. Il y a beaucoup de garanties qui ont été faites aux jeunes et aux instruits. C'est un signal fort de changement en direction de la jeunesse surtout. Sans oublier nos aïeuls. A commencer par les changements intervenus dans la loi électorale, la guerre déclarée à l'argent sale et les listes proportionnelles. Franchement, moi qui suis porté par la politique, ça m'a effleuré l'esprit. Du coup, avec des gens, hommes et femmes avec lesquels je partage des idéaux et des positions, nous est venue l'idée de nous unir, afin d'exprimer ce changement tant espéré et attendu.

Par rapport aux partis politiques qui détiennent un capital expérience et des moyens logistiques importants, comment voyez-vous le déroulement de votre campagne? Est-ce que vous allez faire de la proximité ou vous allez opter pour d'autres approches?

Il est évident que les partis politiques n'ont pas d'ancrage populaire réel, d'où cette opportunité pour la société civile de s'inscrire dans cette nouvelle approche de gouvernance. Nous sommes jeunes et nous comptons beaucoup sur cette frange pour porter haut et fort. Certes, le politique est devenu honni, surtout par les jeunes populations, longtemps abusées et trahies par les partis politiques. Néanmoins, nous sommes jeunes et nous n'appartenons à aucun parti politique. Nous partageons les idées jeunes et les espoirs de cette jeunesse, en quête d'horizons meilleurs et nouveaux. Pour ce qui est de la campagne électorale, on va donc opter comme vous le dites, pour un travail de proximité et de sensibilisation destiné à convaincre l'électorat et, en premier lieu, les jeunes et les zones déshéritées affectées par le manque d'équipements et d'installations. Nous devons leur expliquer, sans ambages, que nous sommes là pour eux, pour mieux transmettre leurs préoccupations et, par voie de conséquence veiller à la concrétisation de projets inscrits dans la perspective de l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Disposez-vous de moyens financiers et matériels suffisants pour mener à bien votre campagne?

Même si on manque cruellement de moyens financiers, on misera sur le nouveau discours franc et transparent, orienté vers l'avenir et les valeurs républicaines et démocratiques, sans langue de bois ou de populisme rétrograde. Même si l'argent est le nerf de la guerre, nous comptons sincèrement et sérieusement, sur l'apport de nos citoyennes et citoyens, pour concrétiser la rupture avec les pratiques du passé, et l'intronisation de mauvais représentants siégeant dans une chambre d'enregistrement. Nous souhaitons que la prochaine Assemblée soit à la hauteur des aspirations du peuple algérien et à la hauteur des défis que connaît le monde.