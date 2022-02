L'Expression: cela a été un défi pour vous de vous astreindre à l'opération de reconversion de ce centre de raffinage du pétrole?

Djamel Meribai: Pas uniquement pour nous, en tant que raffinerie, mais pour l'ensemble de la Compagnie nationale Sonatrach. Il faut dire aussi que le défi réel réside dans le lancement de la conversion de l'unité, tout en continuant à produire. Il serait facile d'imaginer l'arrêt pur et simple de la production et l'installation de nouveaux matériels et équipements, mais l'unité a été maintenue en service, tout en procédant simultanément aux changements nécessaires. Nous avons saisi les arrêts techniques réglementaires afin de procéder aux changements nécessaires. Ce sont des arrêts d'activité nécessaires à des contrôles de sécurité aussi périodiques, qui nous permettent de respecter ces normes de sécurité aussi. Nous avons exploité ces périodes pour procéder aux opérations de reconversion de la production. Les achats et la désignation des équipements à remplacer ont été faits simultanément avec le maintien du rythmes habituel de la production. Nous y sommes arrivés, comme vous le voyez l'activité tourne normalement et nous produisons ces nouveaux carburants pour répondre aux besoins de toute la région sud-ouest du pays. Nous avons relevé le défi de produire nos propres carburants.

Vous avez réussi le pari de faire cesser l'importation onéreuse des carburants?

Oui, absolument. L'importation des carburants a été interrompue. C'est une victoire pour nous. Nous avons réussi à contribuer à cette oeuvre nationale. La production actuelle est suffisante afin de couvrir largement les besoins nationaux. Pour les années à venir, nous restons à l'écoute pour ce qui est des nouvelles attentes et demandes supplémentaires. Mais cela, ce n'est pas nous qui assurons. Ce sont d'autres niveaux de décisions qui le détermineront. Nous sommes là pour mettre en oeuvre les plans d'action mis en place par la Compagnie nationale et le secteur de l'énergie en entier.

Etes-vous capables de relever le défi par rapport à d'éventuelles augmentations des volumes de la production?

Oui, Sonatrach dispose de tous les leviers nécessaires pour ce faire. Elle peut satisfaire, sans encombre les besoins du marché national. En ce qui concerne l'exportation, ce sont les usines qui sont proches des ports, qui s'en occupent. Il faut savoir aussi, qu'une raffinerie ne doit pas être de grand gabarit, car il faut penser à l'entreposage des produits secondaires, pour ne pas les jeter dans la nature. Ici, les normes écologiques sont une ligne rouge à ne pas franchir. Il faut se conformer au plan de charge qui vous est assigné, pour produire vos propres besoins, sans plus. Donc, cette raffinerie a une valeur incommensurable, puisqu'elle accomplit un travail en plein désert.

Vous parlez des normes écologiques requises?

Tout à fait. Il y a les normes écologiques et les spécifications relatives aux différentes sortes de carburants produits par la raffinerie, qu'ils soient destinés aux avions, voitures, engins et camions ou autres. Je parle des normes et des paramètres de qualité des carburants qui sont destinés à la consommation. Pour ce qui est des normes écologiques à respecter, c'est un effort global à l'échelle de toute la Compagnie nationale, et pas uniquement la raffinerie. Cela touche toutes les branches de production, que cela soit au niveau du raffinage du gaz ou de celui du pétrole.

Concernant la qualité des carburants que vous produisez ici, notamment le sans-plomb qui a été généralisé à la consommation, peut-on dire que vous êtes aux normes?

Nous disposons, dans ce centre industriel de raffinage, d'un laboratoire sophistiqué où nous procédons aux analyses nécessaires et indispensables en amont et en aval de la production. Il y a également, l'opération de stockage, au niveau des unités de stockage où nous procédons aussi, à chaque niveau, à des contrôles, rigoureux de la qualité. En dernier lieu, nous procédons aux analyses multiples et indispensables pour la certification ISO, qui sera délivrée à Naftal, pour validation.

Est-il vrai que le carburant produit chez nous est léger?

Ce n'est pas vrai du tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le carburant que nous produisons ici à Hassi Messaoud est, de loin, le produit le plus prisé en Algérie. Je peux vous certifier, sans risque de me contredire, que tout le carburant produit en Algérie, que ce soit à Arzew, à Sidi Rzine ou ailleurs, est conforme aux normes et est certifié ISO. Autrement dit, aucun carburant ne sortira des usines de raffinage s'il ne se conforme pas aux normes ISO. En plus, Naftal n'acceptera jamais de vous le prendre ou de le commercialiser. C'est une certitude. Mais il serait judicieux de comparer nos carburants à ceux de certains pays et vous verrez la différence.



Qu'en est-il des aspects de la formation? Comment arrivez-vous à disposer des profils exigés?

Il faut savoir que le secteur de l'énergie est un vrai gisement de compétences et un havre de formation continue. En fait, les nouvelles recrues débarquent dans nos unités avec un bagage et des connaissances théoriques. Souvent, ils ne disposent pas de capital expérience ou de savoir pratique nécessaire. Nous les accompagnons étape par étape, jusqu'à ce qu'ils acquièrent le savoir-faire nécessaire pour commencer à véritablement produire.