Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a révélé que les préparatifs sont en cours pour la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Russie. Selon ce qu'a rapporté le site d'information russe, Sputnik, la visite pourrait avoir lieu avant la fin de cette année. S'exprimant en marge du Forum de Paris sur la paix, le chef de la diplomatie a déclaré que «nous espérons que la visite ait lieu avant la fin de l'année. Les préparatifs sont en cours pour cette visite qui est importante pour nos deux pays. Nous participons activement et positivement à sa préparation». Dans ce contexte, Ramtane Lamamra a ajouté que «nous avons un large programme de coopération sur le long terme car l'Algérie et la Russie sont des partenaires importants l'un pour l'autre. Nous menons un dialogue politique de haut niveau et nous espérons que la visite du Président en Russie marquera le début d'une nouvelle étape dans nos relations». Tout en se félicitant de la candidature de l'Algérie aux BRICS, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a rappelé que le président russe Vladimir Poutine avait invité le Président Tebboune à se rendre en Russie et que la partie russe attendait la décision.