Issue d'une famille de révolutionnaires dont plusieurs membres ont sacrifié la beauté de leur jeunesse, l'enseignante des mathématiques, master 2 en informatique/ mathématiques, Sarah Ghali, âgée de 27 ans, prend le relai et se lance dans l'exercice politique en prenant part à la course électorale. Dans la liste «El-Adala El-Ijtimaïa» (justice sociale) sous le numéro d'identification 31/03. La liste est composée de sept candidats âgés de moins de 40 ans, la moitié des postulants est de niveau universitaire. La voici s'exprimer sur les défis auxquels ont confrontés le pays et les citoyens.

L'Expression: Quelles sont les raisons vous ayant motivée à postuler?

Sarah Ghali: Je ne suis pas indifférente à l'actualité qui marque la scène politique. Je suis très collée à l'actualité. Tout simplement et comme tout le monde «je ressens quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société.

Tout le monde aspire à un mieux-être et personne ne fait rien pour y arriver. Il y a une sorte de marasme et les Algériens que nous sommes restent insatisfaits dans la vie quotidienne.

Avez-vous établi un constat par le biais duquel vous affronterez la course électorale?

Effectivement. Chez nous, l'urbanisme n'est pas harmonieux et même clochardisé, la voirie dégradée, le transport anarchique, une crise perpétuelle de logement, la santé qui va mal et la saleté qui a envahi les grandes villes. Ceci, à titre d'exemple seulement. Car, il y a des problèmes plus importants qui attendent d'être pris en charge par les responsables de la Nouvelle Algérie à laquelle nous aspirons tous.

Qu'en est-il du volet social?

Il faut dire que le volet social, négligé par certains responsables, est primordial. Il n'est pas possible d'apaiser un front social avec une majorité de jeunes sans revenus fixes et un environnement qu'ils ressentent comme hostile.

Que préconisez-vous comme solutions pour faire valoir les revendications de cette jeunesse?

Je pense militer pour l'instauration d'une allocation au profit des chômeurs et des ménages sans revenus. On va, certes, nous opposer le fait que la situation financière du pays ne le permet pas, mais il y a toujours des solutions. Nous pouvons, par exemple, imposer ou faire un prélèvement dans les salaires des hauts responsables, à commencer par les députés. De ce fait, le peuple et ceux qui manifestent chaque vendredi se rendront compte qu'il y a réellement une volonté d'une justice sociale, en plus des nouvelles taxes que nous proposerons sur certains produits comme les cigarettes et l'alcool.

Êtes-vous convaincue que ce programme pourra se concrétiser?

En tous les cas, j'en ferais mon cheval de bataille, si jamais j'avais la chance de figurer dans la prochaine assemblée. Si ce volet était sérieusement pris en charge, nous aurions réussi l'apaisement qui permettra une gestion des affaires du pays plus sereine et nous pourrons avancer et faire face à la crise multidimensionnelle qui sévit dans le pays. Pa ma candidature, je participe à ce renouveau de l'Algérie qui sera porté à l'avenir par des compétences et des cadres de l'Etat.