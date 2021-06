Maître assistante en chirurgie cardiovasculaire, Rym Bourezak nous livre ses impressions à l'issue de deux semaines d'une bataille électorale acharnée sur le terrain. Elle développe sa vision en tant que médecin, mais aussi en tant que future et potentielle députée au sein de la chambre basse.

L'Expression: Pensez-vous que le changement passe par le Parlement?

Rym Bourezak:La première motivation qui nous a poussés à agir, c'est surtout travailler et participer au changement auquel nous aspirons tous et qu'on espère, en tant qu'algériens, pour notre pays. Avoir des propositions à formuler, des programmes à proposer pour l'ensemble des secteurs d'activités... Il faut dire que notre action au sein du parlement n'est pas le changement en lui-même. C'est une partie du changement. L'APN va aider dans cette quête de changement. Elle va certainement apporter un plus dans ce sens. Les députés ont un rôle très important à jouer dans le suivi et le contrôle de l'action et du programme du gouvernement sur le terrain. Sans compter le volet législatif, qui a son importance dans la régulation et la réforme des secteurs et des activités.

Ça suggère qu'on ait une certaine stratégie, une vision globale et un programme exhaustif...?

Exactement. Pour réussir une telle mission, il faut disposer de compétences et de savoir-faire. C'est la première règle. Ensuite, on doit élaborer un programme global avec une vision multi-sectorielle. Cela suppose qu'on ait aussi une stratégie de travail adaptée, qui puisse prendre en charge tous les aspects, notamment les problèmes et les besoins de nos concitoyens, sans oublier les alternatives politiques et économiques à envisager pour la crise actuelle.

Vous faites partie d'un secteur névralgique qui est la santé, est-ce que vous êtes porteuse d'un projet ou d'une vision de refonte?

La réforme de la santé s'impose d'elle-même. Mais ce qu'il faut comprendre ou retenir, c'est que la réforme ne concerne pas uniquement le ministère de la santé à lui seul. C'est tout le système autour qu'il faut impliquer également, en l'occurrence l'enseignement supérieur, la formation continue des personnels, etc. Il faut également revoir les grilles d'évaluation des spécialistes, le renforcement de la formation des jeunes étudiants en médecine et des résidents de spécialités... Réforme de la santé veut dire également réforme des lois et des statuts au sein de la santé. Nous savons bien que, depuis quelques années, il y a un vide juridique au sein du secteur. Il faut une batterie de nouvelles lois, réactualiser l‘ensemble des textes régissant les différents corps et intervenants dans le secteur de la santé. Il faut également établir une carte sanitaire, afin de déceler et combler les manques à gagner et les déficits en matière de couverture sanitaire et médicale. Il faut élaborer et mettre en route un organigramme sur la base de la carte sanitaire et les besoins exprimés de chaque région. Il y a un déséquilibre régional dans la prise en charge sanitaire et médicale, qu'il faudra réajuster en urgence. Les mesures incitatives ne doivent pas concerner uniquement les salaires et les conditions matérielles. On doit inclure également l'accompagnement de ces jeunes médecins, qui sont souvent livrés à eux-mêmes à leur sortie du cursus. Ils devont être accompagnés par des maîtres assistants expérimentés ou des professeurs.

La campagne vient de boucler plus de deux semaines d'intenses activités électorales. Quel est votre première évaluation?

Mon impression est plutôt positive. J'ai été agréablement surprise par la population, lors de nos sorties et de nos actions de proximité. Quand on arrive pour discuter avec les gens dans la rue, on est vite saisi par cette appréhension qu'ont les gens des politiques. Leur première question est de savoir si on est un parti ou des indépendants. Le cas échéant, on sent ce petit soulagement. Ma qualité de médecin m'a également permis une certaine aisance avec les citoyens. on sent cette prise de conscience au sein de la population. J'ai découvert des citoyens affranchis des problèmes de logements, d'eau ou d'électricité. Ils abordent des thèmes liés à la santé et à l'économie, en relation avec le devenir du pays et sa situation globale. Il y a également cette préoccupation majeure autour du fléau de la bureaucratie, qui revient sur toutes les lèvres. J'ai été également saisie par cette forme d'énergie négative chez une grande partie de jeunes et de citoyens. Après débats, les impressions changent. Mais beaucoup restent sur l'expectative, car ils n'ont jamais voté de leur vie. Je crois qu'il faut permettre aux gens de voter sur simple présentation de la carte d'identité nationale.