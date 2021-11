La 10e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine, Napec 2021, a été ouverte, hier matin, en l'absence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, par le P-DG de la Sonatrach, en présence du secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines et du P-DG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras. Dans son allocution d'ouverture, Toufik Hakkar est revenu sur la politique de développement de Sonatrach, à la lumière des bouleversements que connaît le marché énergétique mondial, avec ses conséquences sur l'économie en général et sur l'industrie des hydrocarbures en particulier.

Devant le recul des investissements et des annulations de projets sur toute la chaîne des hydrocarbures, le groupe Sonatrach a pris les devants, indique-t-il, en entamant son processus de transformation, afin de faire face à ces nouveaux challenges. Pour ce faire, Sonatrach a privilégié «le développement de l'amont pétrolier, en mobilisant nos nouvelles réserves tout en accélérant leur mise en production et le développement, en aval, le raffinage et la pétrochimie». Une stratégie axée sur le partenariat et la promotion du produit local. Ce dernier s'inscrit dans le cadre de la relance économique. À cet égard, Sonatrach compte impliquer les entreprises nationales dans la réalisation des nouveaux projets de développement en vue de réduire les coûts de dépenses en devises, créer de l'emploi, notamment au sud. «En 2020 et 2021, près de 80% de nos contrats ont été conclus avec des entreprises de droit algérien», a révélé Toufik Hakkar. Le P-DG de la Sonatrach fera savoir que «le développement d'une production locale d'équipements et des services, à travers la création de joints ventures, alors que plusieurs projets sont en phase de discussions avec des partenaires étrangers». Des projets liés aux équipements des forages, d'installations de surfaces et des produits chimiques, d'autant que Sonatrach compte réduire les émissions de gaz à effet de serre en ramenant le torchage à moins de 1% à l'horizon 2030, en plus de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, à travers un projet de programme forestier. Un projet en cours de définition et de finalisation, du fait que «la Sonatrach voit dans les énergies renouvelables un futur levier de croissance lui permettant de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique» a-t-il indiqué. «L'Algérie dispose d'un important potentiel en énergies renouvelables», a-t-il souligné. «Avec certains de nos partenaires, notamment avec la Sonelgaz, nous sommes en train d'examiner les opportunités de développement du domaine des énergies solaires, hydrogènes et les bio carburants». Pour revenir à l'événement d'hier, consacré aux activités de l'Upstream, le Midstream et le Downstream (Onshore & Offshore), la rencontre regroupe 650 opérateurs, sociétés de technologies et de services issus de 45 pays. Plus de 29000 visiteurs professionnels y sont attendus. Le programme réunira des candidats de l'industrie et leur fournira un ensemble d'opportunités éducatives et de réseautage. Aussi, Napec accueille la deuxième session des jeunes professionnels. Le programme NAPEC Young Professionals vise à reconnaître, développer et soutenir les futurs leaders de l'industrie, afin de faciliter l'avancée des jeunes professionnels dans l'industrie des hydrocarbures et de l'énergie en Afrique du Nord. Les jeunes participants professionnels peuvent acquérir des connaissances approfondies, entendre parler des dernières innovations en amont, intermédiaire et aval et des nouvelles technologies, et acquérir des opportunités de développer leurs entreprises et de restaurer avec les principaux acteurs du marché et de discuter de sujets importants de l'industrie. Plusieurs communications, programmées, seront animées par des cadres d'entreprises et des experts nationaux et mondiaux, à l'image de Ammar Medjbeur, président-Directeur général de la Société des travaux et montage électrique, Spa Kahrakib, Mahmoud Djidjelli, directeur de la division promotion et valorisation du Domaine minier et d'hydrocarbures de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures d'Alnaft, Warren Murdoch, Président & General Manager, Francisco Javier Claver Rodrigo, responsable surface, maintenance et intégrité Cepsa EP Cepsa Algérie, Rabie Badji, directeur de la division exploration du groupe Sonatrach et tant d'autres.