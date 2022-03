Le partenariat économique entre l'Algérie et les Etats- Unis d'Amérique est appelé à être renforcé à l'avenir, avec la prise de mesures concrètes à même d'insuffler une dynamique nouvelle à la faveur des dernières mesures de souplesse adoptées par les hautes autorités algériennes à cet effet. Dans ce cadre, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a révélé, hier, que les États-Unis d'Amérique envisagent de porter ses échanges commerciaux avec l'Algérie à 6,1 milliards de dollars. À cet égard, les Etats-Unis d'Amérique aspirent à une plus grande présence d'entreprises en Algérie. «De plus en plus d'entreprises américaines cherchent à investir en Algérie, et celles qui y sont déjà créent des emplois dans un large éventail de secteurs», souligne un communiqué du département d'État américain. Actuellement, ces échanges commerciaux ont atteint 1,85 milliard de dollars, selon le diplomate américain qui a entamé, hier, sa première visite éclair, en Algérie depuis l'investiture du président américain, Joe Biden, en janvier 2021. Dans une déclaration à la presse à l'ambassade américaine en Algérie, Blinken a souligné que les relations économiques entre les deux pays connaissent une dynamique, et que son pays recherche la présence des plus grandes institutions américaines en Algérie.

«Les relations algéro-américaines seront plus fortes qu'elles ne le sont actuellement grâce aux partenariats économiques entre les deux pays», a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

Les discussions ont porté sur les opportunités prometteuses de renforcement du partenariat bilatéral. «En plus de renforcer notre engagement à promouvoir la paix et la stabilité aux niveaux régional et international, conformément à nos valeurs et intérêts communs», a déclaré Ramtane Lamamra dans un tweet. «Notre coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme demeure la pierre angulaire de nos relations bilatérales», a souligné le département américain dans un communiqué. En effet, en dépit de certaines divergences de fonds, les deux parties s'accordent, également, sur l'importance de la stabilité régionale pour l'ensemble du Sahel et sur la nécessité de contrer la présence déstabilisatrice des groupes terroristes.

En somme, une coopération multiforme. «Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Algérie sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale, afin que nous puissions apprendre les uns des autres et renforcer nos capacités de sécurité respectives. L'Algérie a accueilli un dialogue militaire conjoint les 14 et 15 mars, au cours duquel nous avons discuté plus avant de notre engagement en faveur de la sécurité régionale», rappelle le communiqué américain.

La visite à Alger a été également une occasion pour faire la promotion du rôle de l'Amérique en tant que pays d'honneur à la Foire commerciale internationale d'Alger en juin. Mettant à profit sa présence à Alger, le secrétaire d'État américain a rencontré des représentants d'entreprises américaines en Algérie pour discuter de l'approfondissement des liens économiques et de la promotion du commerce et des investissements entre les États-Unis et l'Algérie. Reçu en audience par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Antony Blinken a affirmé que la position de son pays vis-à-vis de la question sahraouie est «immuable» et que les Etats-Unis d'Amérique soutiennent «une solution politique au dossier dans le cadre des Nations unies». Au milieu du mois, la secrétaire adjointe Wendy Sherman et Ramtane Lamamra ont exprimé, à Alger, leur ferme soutien aux efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour relancer le processus politique dirigé par l'ONU afin de faire avancer une résolution durable et digne pour le conflit au Sahara occidental qui créera un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région.