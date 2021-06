Les résultats des législatives sont tombés: les partis de l'ex-Alliance présidentielle de Bouteflika raflent la mise. Néanmoins, aucun d'eux n'a obtenu une majorité absolue lui permettant d'imposer son gouvernement. Dès lors, ils devront s'allier pour la formation d'un nouvel Exécutif. Ce qui a ouvert la voie à toutes les spéculations. Allons-nous assister à un retour du trio: FLN, RND, MSP? Ces partis vont-ils soutenir le président Tebboune ou vont-ils plonger dans l'opposition? Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, n'a pas laissé place au suspense. Il a confirmé qu'une Alliance sera formée avec le FLN. «C'est tout naturellement que nous allons établir une alliance avec le Front de Libération nationale (FLN). On fait partie de la même famille, à savoir le courant nationaliste», a-t-il assuré, hier, lors d'une conférence de presse organisée au siège du parti au lendemain de l'annonce officielle des résultats des élections législatives du

12 juin 2021. Le SG du RND est également formel quant à la position que prendra cette nouvelle alliance. «Le RND n'est pas un parti qui a été créé pour faire de l'opposition», a-t-il précisé, assurant que sa position était claire avant les élections.

«Nous soutenons le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son programme. Notre alliance sera donc présidentielle», a-t-il attesté. Il justifie cette position par rapport aux idées politiques du chef de l'État qui sont de la même tendance que celle du RND. «Certes, le président Tebboune ne fait pas partie de nos rangs, mais il appartient à la même famille politique, à savoir le courant nationaliste», a-t-il rétorqué. Une alliance présidentielle va donc être reconstituée, cette fois-ci, autour de Abdelmadjid Tebboune. Néanmoins, le retour du MSP semble être exclu pour le moment. Il devrait être remplacé par le Front El Moustakbel. «Il fait partie lui aussi du courant nationaliste. À nous trois, on est majoritaire», s'est-il réjoui. Le SG du RND a, cependant, laissé la porte ouverte aux listes indépendantes qui s'identifient à ce courant.

«Nous sommes en position de force. Des tractations vont être ouvertes pour rallier le plus de monde possible à cette Alliance présidentielle», a souligné un Tayeb Zitouni qui semblait très heureux des résultats obtenus par le parti qu'il dirige. D'ailleurs, il n'a pas caché sa satisfaction quant aux résultats obtenus. «On nous avait enterrés trop vite. Ces résultats montrent que le RND n'est pas mort. Nous demeurons une force politique dans le pays», met-il en avant. Il déplore, néanmoins, quelques insuffisances constatées lors de ce scrutin. «Le scrutin s'est globalement déroulé dans de bonnes conditions. Les résultats ont été équitables, malgré quelques dysfonctionnements que nous imputons au manque d'expérience avec ce nouveau processus électoral», a-t-il assuré. Pour ce qui est des accusations de fraudes levées par certains partis, il assure qu'il s'agit d'actes isolés. «Des enquêtes ont été ouvertes et leurs auteurs devront répondre de leurs actes devant la justice», a-t-il précisé. Le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a également tenu à revenir sur le taux de participation à cette joute électorale. Il le qualifie de normal. «Il ne faut pas le comparer avec ceux des années précédentes qui étaient gonflés par l'ancien système», estime-t-il. «Si on a les vrais chiffres des précédents scrutins, on se rendra compte qu'ils tournent dans cette moyenne», a-t-il réaffirmé. Pour lui, ce n'est pas une histoire de boycott mais plutôt une réticence des Algériens envers la politique.