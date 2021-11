L'Expression: Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à présenter votre candidature?

Mohamed Benouedene: J'ai décidé de porter ma candidature aux fins de poursuivre l'élan de l'édification des institutions de l'Etat. Ce chantier a commencé depuis l'élection présidentielle de 2019, sachant que lors des dernières législatives notre mouvement en est sorti deuxième. À partir de cela, le MSP a mis en place des listes de candidats de qualité, postulant aussi bien pour les Assemblées communales que pour les'APW. Ces derniers sont armés et ont une longue expérience dans l'exercice politique. D'ailleurs, notre parti a présenté des candidats spécialistes dans différents domaines, et dont l'administration locale en a plus besoin pour la gestion des affaires des municipalités aussi bien sur le plan financier qu'administratif. Il faut dire que le citoyen oranais a, deux décennies durant, subi le diktat des groupes d'influence.

Quel constat faites-vous de la ville et de la wilaya d'Oran?

La ville d'Oran est devenue un vieux village, au sens péjoratif. Nous comptons faire obstacle à la mauvaise gestion et au travail anarchique. Nous comptons relancer le développement local en mettant fin à la bidonvilisation des cités. Est-il logique d'autoriser l'édification de bâtisses de 20 étages dans le vieil Oran et dans ses quartiers comme Gambetta, Mediouni, El Hamri? La liste des lacunes est longue pour qu'elle soit étalée. Nous combattrons la dilapidation de l'argent public et les transactions douteuses. Il est temps de mettre fin à la politique du bricolage qui caractérise la gestion de la cité. Nous imposerons une bonne gouvernance et une gestion équitable des biens communaux. L'histoire et les repères d'Oran sont bafoués, tout comme l'ont été ses savants et ses moudjahidine. Notre objectif est d'avoir la majorité des sièges nous permettant de gérer les assemblées locales et de l'APW afin d'arracher Oran des mains des membres de la bande l'ayant désabusée. En 20 années, ces derniers n'ont pas réussi à colmater ne serait-ce qu'un nid-de-poule, ni curé les réseaux d' assainissement. Ils ont totalement échoué, en plus de l'anarchie qui frappe plusieurs autres secteurs comme le transport. Désolante est l'image qu'offre cette ville qui se prépare à abriter un événement sportif d'envergure, les Jeux méditerranéens. Tous les projets lancés dans ce cadre connaissent d'importants retards, notamment le projet de la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oran. D'autres sont à l'arrêt. Oran fait aujourd'hui face à d'importants défis. L'activité économique est à l'agonie. Les pôles industriels sont devenus obsolètes et vieillis, faute de suivi et par manque d'entretien. Certains centres sont transformés en foyers commerciaux ne produisant aucune richesse ni une plus-value. Le port d'Oran peine à passer un cap qualitatif, notamment dans le cadre du commerce extérieur et le transport maritime.

Quelles solutions préconisez-vous?

Nous mettons en place une stratégie globale s'étalant sur cinq années, en partenariat avec des spécialistes. La participation du citoyen oranais est, en ce sens, plus que décisive. D'autant plus que nous avons fait le constat et proposé des solutions durables.