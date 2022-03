Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, a souligné la nécessité d'intensifier les efforts et l'action commune, entre les pays membres de la Ligue arabe, pour faire face aux crises sanitaires majeures.

Abderrahmane Benbouzid a ainsi appelé, depuis Le Caire où il a présidé ces 23 et 24 mars, les travaux de la 56e session du Conseil des ministres arabes de la Santé, à intensifier les efforts pour s'adapter aux changements et faire face aux crises sanitaires mondiales,notamment la pandémie de Covid-19.

Benbouzid n'a pas manqué de rappeler devant ses confrères arabes que la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet tous les pays dont ceux développés, «ce qui nous a poussés à l'adoption de méthodes et stratégies permettant de faire face à ses séquelles; ce qui a permis une gestion efficace de la crise, notamment en ce qui concerne les moyens de prévention, le traitement et le vaccin qui demeure décisif face à la propagation du virus»,a- t-il déclaré. Il a également mis en avant le succès ayant couronné les «efforts consentis pour assurer une disponibilité équitable du vaccin que nous devons oeuvrer à la renforcer sur les plans matériel et humain». Benbouzid a affirmé que la rencontre «historique» du Caire «constitue une importante occasion pour échanger les expériences de nos pays dans divers domaines de la santé, et d'examiner dans le détail toutes les propositions soumises à l'étude à la faveur de ce rendez-vous.» Selon Benbouzid, la pandémie de Coronavirus, pousse, désormais, à adopter de nouvelles méthodes de gestion, de formation et de traitement, en relançant les démarches prospectives, en menant des études approfondies et en formulant des initiatives visant à améliorer les capacités et à les utiliser au mieux, pour une meilleure maîtrise des urgences, des épidémies et des crises. Benbouzid a alors ajouté: «Notre conférence, dans sa 56e session, a inclus des sujets très importants, qui nous permettront de formuler des recommandations constructives dans divers domaines, à travers la démarche de l'action commune, en unifiant les efforts arabes pour lutter contre les fléaux, échanger des expériences, fournir le soutien nécessaire aux Etats membres et la valorisation des initiatives et autres questions parmi les programmes, les débats, les analyses et les interventions qui mettront en évidence les méthodes et les objectifs stratégiques, et trouver ainsi les politiques à suivre par nos pays». Benbouzid a enfin estimé que l'efficacité de toute politique de santé s'évalue à travers différents indicateurs, notamment la réduction de la mortalité et l'augmentation de l'espérance de vie, outre la protection de la mère et de l'enfant et autres paramètres.

Notons que la Tunisie a, de son côté, souligné, par la voix de son ministre de la Santé Ali Mrabet, la nécessité de mettre en place une stratégie arabe visant à améliorer la qualité des services de santé et à atteindre la couverture sanitaire globale, en adoptant des mesures conjointes à même de promouvoir la gouvernance du système de couverture sanitaire dans les pays arabes et ce, en coordination avec des partenaires internationaux tels que le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale et le Fonds des Nations unies pour la population.