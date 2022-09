L'Algérie a acquis, au fil des années, «une authentique expérience démocratique nationale depuis l'ouverture démocratique de 1989 à nos jours...», a soutenu le bureau du Conseil de la nation. Célébrant, mercredi, la Journée internationale de la démocratie, le président de la chambre haute du Parlement, Salah Goudjil a réaffirmé la ferme conviction et la ferme adhésion de l'Algérie à la démocratie en toutes circonstances et conditions. «C'est un choix souverain du peuple et de l'État après que notre pays l'a adoptée depuis la glorieuse révolution de novembre 1954 jusqu'à aujourd'hui», a indiqué Salah Goudjil soulignant que son Institution restera toujours prête à coopérer et à coordonner avec tous les Parlements frères et amis du monde, afin de consolider la démocratie. Une démarche qui, à ses yeux, permettra d'élargir son champ d'action pour «le déracinement du colonialisme, de la discrimination raciale et de l'extrémisme». La démocratie, ajoute, le Conseil de la nation est également une option sûre pour la construction des relations internationales plus démocratiques. Cependant Salah Goudjil, attire l'attention sur deux faits importants. Le premier est que cette démocratisation doit veiller à «la protection des valeurs et des objectifs qui ont inspiré le Mouvement des non alignés» à la lumière d'un futur ordre mondial multipolaire. Le second fait est qu'elle ne doit en aucun cas être un alibi qui sera exploité stratégiquement «comme moyen d'ingérence extérieure dans les affaires intérieures des pays et de les déstabiliser». On a vu de par le passé les dégâts de la démocratie héliportée dans des pays qui ne s'en sont jamais remis. L'exemple de l'Irak réduit à néant après l'intervention américaine est la parfaite illustration de ce détournement éhonté de la démocratie.

C'est pourquoi le Conseil de la nation a insisté dans son communiqué à ce que cette Journée soit considérée comme une opportunité pour faire le point sur l'état de la démocratie dans le monde. Une occasion de faire la lumière sur la pratique démocratique, en tant que pierre angulaire de la paix, du développement durable, des droits de l'homme et du droit des peuples à l'autodétermination. Autre fait est que la démocratie est également une valeur morale et une voie participative et représentative à tous les niveaux, elle correspond par ailleurs «au seizième point des objectifs de développement durable», indique le Conseil de la nation. Qui y voit aussi un « renforcement de l'État de droit tant aux niveaux national qu'international, la garantie du principe de l'égalité des chances et de l'accès à la justice pour tous, et la réduction significative de la corruption et des pots-de-vin sous toutes leurs formes». Dans ce contexte, Goudjil a rappelé que l'Algérie a enregistré d'importants progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable et que l'expérience démocratique «s'est enracinée» grâce aux efforts concertés des diverses institutions, «du moment que notre pays s'est engagé sur la voie de grandes et profondes réformes contenues» dans le programme du président Tebboune.

Le chef de l'État, rappelle encore le même communiqué, s'est engagé à édifier l'Algérie nouvelle en mettant en place les jalons et les bases pouvant concrétiser cet objectif...Une Algérie nouvelle où seront consolidés les principes de la bonne gouvernance ainsi que le renforcement des bases de l'État de droit et de la loi et les valeurs de transparence et d'intégrité. Ce qui permettra, ajoute le même communiqué, «la moralisation de la vie publique, la consolidation de l'indépendance de la justice, le renforcement de la responsabilité et la nécessité d'éloigner l'influence de l'argent de la politique et de la conduite des affaires publiques».

Le Conseil de la nation a enfin rappelé que cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies du 7 septembre 2007, considérant le 15 septembre, Journée internationale de la démocratie qui, coïncide avec le 25e anniversaire de la Déclaration universelle de la démocratie, adoptée par l'Union interparlementaire lors de sa 161e session en date du 16 septembre 1997... Ce quinzième anniversaire a été placé cette année sous le slogan de: «La Déclaration globale sur la démocratie de l'Union interparlementaire: 25 ans après, la Déclaration a-t-elle passé l'épreuve du temps?»