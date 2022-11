L'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a affirmé que « la Russie apprécie hautement la position équilibrée de l'Algérie» concernant le conflit russo-ukrainien.

Le diplomate s'exprimait, ainsi, au sortir de l'audience que lui a accordée Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale. Une déclaration en droite ligne de son prédécesseur, Igor Beliaev, qui avait confié que la Russie «salue et respecte la position de l'Algérie» après que l'Algérie s'est abstenue de voter, le 2 mars dernier, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant la Russie, ajoutant que Moscou «s'attendait à cette position qu'elle comprend, surtout qu'elle est celle d'un pays avec lequel elle entretient des relations stratégiques». En s'abstenant de voter cette résolution, l'Algérie a réaffirmé avec force son attachement aux principes et buts de la Charte des Nations unies.

Une position saluée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa visite à Alger. «Nous considérons hautement la position algérienne sage et objective vis-à-vis des développements en Ukraine», a-t-il déclaré, rappelant que «l'Algérie est membre du Groupe de contact arabe sur la crise en Ukraine, lequel s'est récemment rendu en Russie et qui a, aussi, rencontré la partie ukrainienne». Une position réitérée par le président de l'APN qui appelle à trouver «une solution pacifique» pour mettre fin à cette crise. Dans cet ordre d'idées, le président de la chambre basse du Parlement a rappelé les positions algériennes concernant un certain nombre de questions régionales et internationales, plaidant pour des solutions justes loin de la politique de «deux poids, deux mesures». Outre la crise en Ukraine, il a été question du renforcement de la coopération parlementaire à travers l'échange de visites et le renforcement des concertations entre les deux groupes d'amitié. Les échanges économiques ont été également au centre de l'entretien. Dans ce cadre, Brahim Boughali a manifesté le souhait de voir les hommes d'affaires russes saisir les opportunités qu'offre l'Algérie en matière d'investissement et à les diversifier pour inclure plus de domaines, soulignant l'importance qu'attache l'Algérie au renforcement de sa coopération avec la Russie, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur, du tourisme et de la culture. À l'occasion, le président de l'APN a révélé que la fin du mois de novembre serait une date pour le lancement d'un programme de travail intensif pour le groupe parlementaire pour l'amitié, et il a précisé que l'amélioration des relations avec la Russie figurerait parmi les priorités de ces activités, compte tenu de l'amitié qui unit les deux pays. En effet, l'Algérie est le premier pays arabe avec lequel la Russie a signé une déclaration de partenariat stratégique en 2001. En septembre 2014, la Russie et l'Algérie ont signé un accord intergouvernemental bilatéral de coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. D'autres accords devraient être signés, décembre prochain, lors de la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune à Moscou sur invitation de son homologue Vladimir Poutine.