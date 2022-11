Se disant fier de partager avec les algériens le 68e anniversaire de la glorieuse guerre de Libération nationale, le président Palestinien, Mahmoud Abbas, a rendu hommage au peuple du un million et un demi-million de martyrs. Abbas rappelle que c'est dans ce même pays qu'a été proclamé la création d'un Etat Palestinien par le défunt Yasser Arafat. Il a également salué l'initiative du président Tebboune de réconciliation des différentes factions Palestiniennes qui ont eu lieu le mois dernier ici même à Alger. « On va revoir toute notre relation avec Israël », a-t-il répété par deux fois. « On n'a pas d'autre choix car il ne respecte rien. Il refusent de se soumettre au droit international en continuant son travail expansionniste, tout en massacrant le peuple palestinien », soutient- il.Le président palestinien a par ailleurs, a salué le rapport publié par la Commission d'enquête indépendante condamnant les pratiques de l'occupation. D'autre part, Mahmoud Abbas a appelé au soutien des pays arabes en prenant la décision de former un comité ministériel qui se déplacera au niveau international pour dénoncer les pratiques de l'occupation. Abbas appelle également les dirigeants arabes à soutenir la Palestine dans l'obtention d’un siège à part entière au sein des Nations unies. Une demande appuyée par l'Algérie. Le président Tebboune a insisté sur cette question lors de son allocution d'ouverture de ce Sommet de la Ligue arabe. Le président palestinien assure que la seule et unique solution pour la paix est d'appliquer la résolution des Nations unies pour la création DE deux etats avec Al Qods comme capitale de la Palestine.