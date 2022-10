L'Expression: Quelles évaluations faites-vous des contacts économiques algéro-français?

Kamel Moula: Pour l'instant, il n'y a que des discussions préliminaires. En parlant du forum d'affaires, dont le concept est en cours de construction, en discussion, ce n'est pas encore totalement au point. Cela étant dit, nous sommes toujours optimistes et favorables à tout ce qui est positif et aux bonnes volontés. C'est cela notre philosophie de toujours. C'est clair. Tous moyens ou voies, locomotive et autres programmes qui peuvent aider à faire avancer les choses, nous sommes là pour les soutenir. Donc, pour nous cela coule de source. Nous avons le même objectif. Et donc, nous allons adhérer et soutenir ces efforts de rapprochement bilatéral. Après, il faudra voir quelles sont les priorités et, éventuellement, adopter une nouvelle approche de travail.

C'est vrai qu'aujourd'hui, la relation algéro-française est au beau fixe. Néanmoins, il faudra accentuer la cadence des actions et renforcer par le biais du lien économique. À nos yeux, c'est la meilleure façon pour faire aboutir ce partenariat.

Vous évoquez des priorités, quelles sont-elles?

Oui, parfaitement. Par rapport à ce que je disais, il y a beaucoup de secteurs et priorités à saisir dans le cadre de ce partenariat bilatéral. Il y a l'énergie, le pharmaceutique, l'industrie de manière générale, le tourisme, l'agriculture... Donc, proportionnellement à cela, il y a beaucoup de perspectives qui s'offrent à nous pour faire fructifier et émerger ce partenariat rénové. Et nous, nous sommes là pour faire réussir ces projets et accompagner cet effort des autorités publiques des deux pays.