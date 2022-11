Les travaux de la séance consultative du Sommet arabe ont débuté, à huis clos, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, sous la présidence de Abdelmadid Tebboune, président de la 31e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet. Le président de la République d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, est le premier à avoir pris la parole où il a félicité l'Algérie et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la réussite de ce Sommet. Le président égyptien est revenu sur la question phare de ce Sommet, à savoir la Palestine insistant sur la solution à deux états avec El Qods comme oapitale de la Palestine. « La cause palestinienne restera le socle de notre union, et l'initiative de paix arabe reste une incarnation de cette cohésion », a-t-il affirmé. Al Sissi a estimé que ce Sommet d'Alger est une étape charnière dans l'histoire de la coopération entre les peuples arabes. Dans ce sens, il a insisté sur le fait que « la sécurité des peuples arabes est une ligne rouge que nous devons préserver ». De même qu’il a souligné la nécessité d’un refonte de la coopération sécuritaire entre les différents pays du monde arabe. « Une nouvelle approche qui doit nous permettre de préserver la paix sociale et consacrer les piliers de la bonne gouvernance », a-t-il soutenu. « Nous aspirons à réaliser des partenariats avec nos pays arabes et dépassé nos division », a-t-il conclu.