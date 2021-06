Effectuant une visite d'inspection et de travail à la 4e Région mpilitaire, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, à Ouargla, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour mettre en garde les aventuriers qui tentent de déstabiliser l'Algérie, tout en appelant les militaires sur le terrain, à rester vigilants et déterminés face aux menaces de la conjoncture actuelle. Dans son intervention en la circonstance, il ne manquera pas de s'adresser d'abord à l'ANP: «Je tiens à souligner que l'Armée nationale populaire se doit, plus que par le passé, tant sur le territoire de cette Région militaire sensible que dans toutes les autres Régions militaires, de redoubler de détermination afin de consentir davantage d'efforts, en particulier au regard de la conjoncture sécuritaire instable que vit notre région.» Par cet appel, le général de corps d'armée soutient «d'atteindre les plus hauts degrés de disponibilité opérationnelle des unités déployées sur le territoire de compétence et de s'acquitter convenablement des missions assignées, aussi bien dans la poursuite du mode d'anticipation des menaces émanant de notre entourage direct, que dans le cadre du renforcement et de l'ajustement continu des dispositifs opérationnels en charge de la protection et la surveillance de nos vastes frontières» et de mettre, a-t-il encore soutenu « en échec les opérations d'infiltration d'armes et de terroristes, ainsi que la lutte contre les différentes formes de trafic qui rongent l'économie nationale, ceci, outre la lutte contre la criminalité organisée et l'émigration clandestine». Durant son allocution, le chef d'état-major de l'ANP a tenu également à rappeler les positions de l'Algérie concernant les questions d'ordre sécuritaire en soulignant: «Partant de sa position de pays pivot dans la région, l'Algérie a, de tout temps, oeuvré à soutenir toutes les initiatives internationales visant à restaurer la sécurité et la stabilité dans les pays du voisinage.» Cependant, a-t-il lancé fermement « l'Algérie n'acceptera jamais de menace, quelle que soit la partie qui la profère ni ne se soumettra à quiconque, quelle que soit sa puissance». D'où ses avertissements à l'égard des ennemis d'ici et d'ailleurs: «Nous mettons en garde ces parties et toute personne poussée par son esprit maladif et sa soif de pouvoir, contre l'atteinte à la réputation, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Algérie. Qu'ils sachent tous que la riposte sera féroce et résolue et que l'Algérie, forte de sa vaillante armée et son peuple révolutionnaire et combattant à travers les temps, ancrée grâce à sa glorieuse histoire, est plus noble pour qu'elle soit ébranlée par des aliénés et des téméraires.» Voulant être plus explicite sur ses propos d'un franc-parler direct, il a ajouté: «Dans cette optique apparaît la nature des défis qu'il vous appartient de relever, vous les cadres et les personnels de la 4e Région militaire, voire tous les personnels de l'Armée nationale populaire, en oeuvrant inlassablement et avec plus de détermination à assimiler les exigences de s'adapter efficacement à toutes les évolutions et aux changements militaires accélérés, à caractère géostratégique et géopolitique.» Et pas seulement, puisque, dans cette stratégie, le général de corps d'armée avise que «ce sont là des objectifs suprêmes qui requièrent de nous tous, que nous continuions à consentir davantage d'efforts soutenus et constants sur tous les plans, afin de pouvoir répondre aux attentes de notre armée et notre pays, à savoir principalement l'exécution scrupuleuse, voire exemplaire, en toute circonstance, des nobles et sensibles missions assignées à nos Forces armées, conformément à la politique de défense nationale et à l'exigence du renforcement de ses bases et de ses fondements».