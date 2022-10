Revenant sur la hausse des prix des fruits et légumes et de la viande blanche, qui se maintient, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulenouar, revient dans cet entretien sur les raisons de cette hausse, et sur les solutions à apporter pour y remédier.

L'Expression: Comment expliquez -vous la flambée des prix des produits agricoles, en dépit des mesures mises en place par l'État?

Hadj Tahar Boulenouar: Pour les viandes blanches, nous savons que les prix restent élevés quelques jours après les fêtes du Mawlid Ennaboui. D'autant plus que cette hausse s'explique également par une forte demande durant la période estivale, où la production diminue. À cela s'ajoute un volume important d'éleveurs qui ne sont pas déclarés et demeurent dans un processus de production traditionnelle, et ce en plus de la cherté de l'aliment, et de l'augmentation de la demande, notamment à l'occasion de la rentrée sociale, où les grands consommateurs, tels que les restaurateurs, les cantines scolaires, et universitaires, entament une consommation plus importante. D'autre part, le manque de main-d'oeuvre mine tout le secteur de l'agriculture. Les agriculteurs, aujourd'hui, se plaignent surtout de ce phénomène.

Qu'en est-il pour les produits les plus consommés à l'instar de la pomme de terre qui demeure toujours au-delà de 60 DA?

En général, la production de la pomme de terre demeure relativement faible. Il existe encore des surfaces cultivables non exploitées. D'autre part nous sommes dans la pleine saison, qui va intervenir dans un mois ou deux. Mais, la grande problématique réside dans la faiblesse du réseau de stockage. Nous avons besoin de mettre à niveau, de développer cette activité pour faire face à ces périodes d'inter saison, où la récolte n'est pas encore entamée. L'amélioration des capacités de stockage permettra de maintenir un équilibre sur l'offre et la demande, qui apportera une stabilité dans les prix. À cela s'ajoute, l'impératif de former les agriculteurs et les propriétaires d'espaces de stockage frigorifique pour de meilleures performances. Il y a un besoin d'accompagnement dans toutes les phases de production, notamment en matière de prévision sur les besoins de consommation. Il s'agit de mettre en place un plan de production qui apporte un équilibre entre les différentes productions. Cela ne sert à rien de maîtriser la production de la pomme de terre, alors qu'en même temps les prix d'autres produits flambent. Il faut une vision à moyen terme sur les besoins des saisons à venir pour pouvoir engager des productions et des investissements efficients. À ce titre, les chambres d'agriculteurs des wilayas, ont un rôle important à jouer. Il faut dire également que la conjoncture mondiale pour la production agricole est en train de subir des restrictions énormes à cause du conflit en Ukraine. Certains grands pays producteurs tels que la Turquie, la Suisse et l'Espagne envisagent de restreindre leurs exportations pour satisfaire leurs besoins nationaux. C'est une opportunité en or, pour l'Algérie de prendre des parts de marchés.

Quelles sont les actions de l'Anca pour la promotion de nos produits à l'étranger?

L'association vient de mettre en place une première cellule d'opérateurs algériens relevant du bureau officiel de l'Anca à Paris, agréée par le ministère français de l'Intérieur. Je peux vous dire que d'ores et déjà, il y a des opérateurs qui se disent prêts à recevoir les produits algériens, et à mettre en place un réseau de distribution en France en Europe, pour tous les produits agricoles. C'est vous dire l'importance de l'opportunité d'exportations qui s'offrent à l'Algérie. À ce titre, le bureau de l'Anca aura pour objectif de placer des réseaux de distributions spécialisés pour chaque produit.

Comment voyez-vous l'arrêt de la production du lait en boîte, de l'usine Candia?

Il est anormal, que nous soyons encore tributaires de l'importation de la poudre de lait. Où sont passés les programmes de promotion de fermes de vaches laitières? la réalité c'est que nous importons toujours à hauteur de 1,5 millard de dollars de poudre de lait, alors que nous pouvons utiliser cette manne financière pour lancer notre propre production de lait. Car c'est la seule alternative pour remédier à cette dépendance.

Que pensez-vous de la décision d'importation de tracteurs rénovés pour relever la production nationale de produits agricoles?

C'est une décision judicieuse. Bien qu'on eût préféré la production locale d'équipement, mais devant la situation de manque de matériel que vivent les agriculteurs, cette solution arrive à point nommé. D'autant plus que le marché du matériel rénové est avantageux après les crises qui se sont déclarées dans le monde. Cela n'empêche pas la recherche de partenaires étrangers pour investir dans des unités de production du matériel agricole. Car de grands défis restent à relever dans ce domaine.