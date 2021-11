L'Expression: Tizi Ouzou est une commune difficile à gérer. Un chef-lieu dont les habitants vivent de nombreux problèmes. Comment comptez-vous gérer tout ce patrimoine de problèmes?

Rabah Annane: Effectivement, l'APC de Tizi Ouzou gère une commune difficile de par sa spécificité de chef-lieu de la wilaya et ville à très dense démographie, néanmoins elle reste aussi une commune riche et qui peut facilement répondre favorablement aux programmes que nous nous sommes assignés. Une bonne panoplie de projets que nous allons mettre en oeuvre dans tous les domaines, essentiellement ceux en lien avec le bien-être des habitants de la ville et des habitants des localités limitrophes qui font partie de la même circonscription administrative.

D'autre part, nous allons conjuguer nos efforts avec l'autorité locale (wilaya) pour qu'elle intervienne sur le plan sectoriel à l'effet de prendre en charge les projets lourds du fait que nous sommes aussi chef -lieu de wilaya. Donc, c'est aussi un avantage. Un avantage important d'autant plus que les budgets nécessaires sont plus importants.

Quelles sont les priorités de votre équipe?

Notre priorité c'est le nettoiement, l'environnement, l'embellissement de la ville car c'est la vitrine de la Kabylie. La ville des Genêts est le chef-lieu de wilaya. Une caractéristique qui fait que celle-ci doit être au cime de la propreté. Une hygiène qui sera l'image première que se fera le visiteur qui peut aussi être le touriste qui permettra aux différentes structures d'hébergement de la wilaya de fonctionner à plein régime. Il ne faut pas oublier aussi qu'une belle ville peut attirer les visiteurs et faire bénéficier les hôtels touristiques nombreux dans la ville de Tizi -Ouzou.

Votre programme décliné dans votre affiche est très riche et touche tous les secteurs. Comment procéderiez-vous pour le mettre en oeuvre?

Notre programme est réaliste et les textes nous le permettent et les moyens existent. Pour le problème de la circulation, une étude a été faite par notre groupe Thadukli oû il est préconisé l'élargissement de certaines routes à grande circulation et un nouveau plan de circulation sera arrêté avec les usagers tels que l'association des taxieurs.

La ville a aussi de nombreux atouts et un grand potentiel. Avez-vous une idée sur ce chapitre?

Le Code communal permet à l'Assemblée populaire la création d'Epic et d'unités communales tel qu'avant, lorsque l'APC de Tizi Ouzou avait, la menuiserie communale, l'unité de carreaux, la torréfaction de café ainsi que beaucoup d'autres activités que nous allons aider à émerger parmi le tissu industriel local et essentiellement autour de la ville de Tizi Ouzou.

De ce fait, nous allons soulager le taux de chômage à Tizi Ouzou et nous allons encourager les jeunes surtout à aller dans le sens de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises.