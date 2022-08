Dans une déclaration faite à la presse nationale, le président de l'association des Ouléma algériens dira: «C'est un triomphe de la vérité sur le faux...», cela avant de considérer que la position de retrait de son association des instances de l'Uiom a pesé dans cette décision de démission d'Al Raïssouni. «C'est la position de notre association au sein du conseil des secrétaires de l'union qui a prévalu», dira-t-il avant de renchérir, «cela vient aussi eu égard aux aspirations de notre peuple algérien qui a sacrifié sa vie pour défendre chaque millimètre de ce pays et son unité», a-t-il encore martelé. Il estimera que «c'est un couronnement des efforts collectifs pour réparer les erreurs et réaliser les objectifs escomptés». Dans sa déclaration, Gessoum a également confié que «la démission d'Al Raïssouni n'est pas suffisante», estimant qu'il n'a pas eu le courage et l'intégrité requises de s'excuser après sa bavure impardonnable. Le patron de l'association des Ouléma musulmans algériens a également qualifié «les propos haineux d'Al Raïssouni d'agression contre des pays musulmans, mais aussi contre l'islam et ses préceptes authentiques». Pour Guessoum, «il était temps que ce personnage se retire de l'Organisation internationale des Ouléma, qu'il a instrumentalisée pour diviser et éparpiller les musulmans et permettre l'effusion de leur sang». Il annoncera que «le secrétariat général de l'Uiom a déjà entamé les démarches réglementaires pour la succession d'Al Raïssouni, à travers la préparation de la prochaine assemblée générale qui élira un nouveau président». Au sujet du retour de son institution au sein de l'Organisation mondiale des ouléma musulmans, il confiera que la reprise des activités de l'association des Ouléma musulmans algériens au sein de l'Aoim devra être «effective dès la validation de la démission du président sortant par les instances de l'Organisation internationale des ouléma musulmans». Guessoum a estimé que «les musulmans algériens seront partie prenante dans l'élection d'un nouveau président de l'organisation», après le départ forcé de ce, désormais, ex6 président.