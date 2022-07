L'Algérie et la Russie entretiennent des relations particulièrement denses. C'est la conviction de l'ambassadeur de la Fédération de Russie sortant. Lors de la visite d'adieu qu'il a rendue au président de la République, Igor Beliaev n'a pas manqué de relever la qualité de la coopération bilatérale entre Alger et Moscou. Pour l'ambassadeur, elles «se sont considérablement développées au cours des cinq dernières années, atteignant le niveau d'un partenariat stratégique approfondi». Le diplomate russe qui a été l'un des acteurs de la consolidation de ces relations tout à fait exemplaires, met en évidence un «travail en cours pour l'élaboration d'un nouveau document stratégique reflétant la qualité des relations algéro-russes». Un autre bond qualitatif dans le partenariat entre les deux pays. Et pour cause, Igor Beliaev révèle que ledit document servira de «base pour l'intensification des interactions entre nos deux pays à l'avenir». Une perspective d'une importance capitale en ces temps de recomposition du paysage géopolitique mondial. L'Algérie qui a toujours tenu à son non-alignement assume également ses amitiés avec les pays qui ont soutenu sa guerre de Libération nationale, dont la Russie en est le parfait exemple. Le nouveau cadre d'amitié stratégique que construisent Alger et Moscou renforcera la coopération tout en favorisant une stabilité dans la région du Maghreb et au-delà. C'est en tout cas, la principale mission que se donne l'Algérie. Avec les prémices du retour de la guerre froide entre les deux blocs, de l'ouest et de l'est, l'amitié algéro-russe peut parfaitement se placer comme un facteur d'apaisement, plus que nécessaire, pour maintenir un lien entre les deux grands protagonistes.

Cela dit, il semble que Moscou apprécie fortement un rapprochement stratégique avec l'Algérie, non pas dans le sens d'en faire un État vassal, mais justement dans la perspective de s'adosser sur son non-alignement. C'est dire que même les Etats-Unis qui connaissent parfaitement l'efficacité de la diplomatie algérienne, ne regarde pas d'un mauvais oeil l'approfondissement du partenariat stratégique algéro-russe. Il reste que fondamentalement, l'Algérie partage avec la Russie la même analyse sur tous les dossiers régionaux et internationaux. D'ailleurs le diplomate ne se trompe pas en se félicitant «du haut niveau de coopération et de coordination entre l'Algérie et la Russie» et en soulignant la «convergence des positions des deux pays». Cette convergence de vues facilite certainement la rédaction du fameux document commun. Mais saura-t-elle dynamiser le partenariat économique bilatéral? Igor Beliaev a répondu à cette question: «Nos deux pays attachent un intérêt particulier à la tenue de la dixième session de la Commission mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique prévue en Algérie», tout en espérant que ce rendez-vous «boostera la coopération bilatérale dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel».