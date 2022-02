La tension extrême entre l'Algérie et la France semble appartenir au passé. Tout semble aller de l'avant, ensemble. Les responsables des deux pays qui veulent tourner la page de la crise politique ayant miné les relations bilatérales suite au dérapage d'Emmanuel Macron sur l'Algérie, fin septembre 2021, n'arrêtent pas de le souligner.

La dernière affirmation émane de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères qui veut aller dans le sens de l'apaisement. S'exprimant sur la chaîne publique française TV5 Monde, Anne-Claire Legendre a mis en avant l'importance du partenariat algéro-français. Tout en niant l'existence d'une crise entre les deux pays, sachant que l'Algérie avait interdit aux avions militaires français le survol de son territoire, Anne-Claire Legendre affirme qu'«il n'y a aucune colère de Paris vis-à-vis d'Alger», avant d'ajouter que «les relations ne sont pas du tout tendues».

Pour étayer ses propos, elle rappellera la dernière visite à Alger du chef de la diplomatie française, Jean-Yves LeDrian. «Il y a une reprise de la coopération sur tous les «fronts»»,a insisté la porte-parole du Quai d'Orsay. Mettant en avant la «solidité» des relations algéro-françaises, Anne-Claire Legendre a indiqué que « c'est un partenariat qui est pour nous essentiel». Dans la foulée, la porte-parole du Quai d'Orsay a estimé que «l'Algérie est une partie de la solution au Mali». Rappelant que l'Algérie a été à l'origine des accords d'Alger qui «sont un des piliers essentiels de la sécurité et de la stabilité du Mali et du retour à une situation de souveraineté», Anne-Claire Legendre a admis que «nous avons besoin de nos partenaires algériens, et c'est évidemment un de nos partenaires avec lequel nous nous concertons». Une manière diplomatique de faire l'éloge du partenariat algéro-français. Des propos qui viennent dans le sillage des déclarations du président de la République Abdelmadjid Tebboune. S'exprimant lors d'une entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, le chef de l'État a affirmé qu'il y a «un dégel dans les relations» entre l'Algérie et la France. «De manière générale, les choses se sont tassées», a-t-il dit, rappelant les résultats «très positifs» ayant couronné la récente réunion tenue à Alger entre une délégation française conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français avec une délégation conduite également par le SG du MAE algérien. Les déclarations d' Anne-Claire Legendre confortent également les propos de Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Dans un entretien accordé aux médias France 24 et RFI, le chef de la diplomatie a affirmé que « nous sommes dans une phase ascendante et nous espérons que ça ira de mieux en mieux». Et de souligner que les présidents algérien, Abdelmadjid Tebboune, et français, Emmanuel Macron, avaient «une excellente relation personnelle», «cordiale et confiante». Ce réchauffement des relations historiques compliquées entre Alger et Paris met un peu de baume au coeur du président français, Emmanuel Macron, lui dont les troupes ont été priées de quitter immédiatement le Mali après 9 années de combat contre les djihadistes...