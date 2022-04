En visite d'inspection et de travail au Secteur opérationnel sud-est Djanet en 4e Région militaire (Ouargla), le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a affirmé que l'Algérie possède les acquis nécessaires lui permettant d'avancer et de s'inscrire dans le progrès.

D'où, a-t-il souligné, la nécessité de conjuguer les efforts de tous «ses enfants afin d'atteindre le développement national global» permettant à «notre pays de se hisser à la place qui lui sied dans le concert des nations». D'autant, indique le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha que «la paix dans laquelle nous avons le privilège de vivre, aujourd'hui, n'a pas de prix».

Une paix que «nous nous devons tous de préserver et de renforcer, à la lumière du projet de consolidation des fondements de l'État national, dans une Algérie nouvelle, forte et prospère», a-t-il soutenu. Une Algérie qui «dispose de tous les facteurs du renouveau et de la capacité d'aller de l'avant, avec un souffle nouveau et une volonté plus ferme», souligne le chef d'état-major de l'ANP qui précise qu'il «s'agit d'ambitions qui nécessitent la fédération des efforts de ses enfants, dans tous les secteurs, notamment celui de l'économie, pilier du développement national global, qui propulsera notre pays aux rangs qu'elle mérite dans le concert des nations».

Le chef d'état-major de l'ANP a, à l'occasion, exprimé ses vives salutations et sa reconnaissance aux soldats pour leur noble mission qu'ils accomplissent avec mérite notamment en ce mois sacré de Ramadhan. Le général de corps d'armée a saisi l'occasion pour adresser aux éléments de l'ANP déployés à travers tout le territoire de la 4e Région militaire, au même titre que leurs camarades au niveau de l'ensemble des Régions militaires, la «profonde reconnaissance pour les efforts laborieux fournis, pour que notre chère patrie et son valeureux peuple puissent jouir de la paix et de la sécurité».

Tout en affirmant que l'initiative d'effectuer cette visite était également pour leur transmettre les salutations méritées du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, le chef d'état-major de l'ANP a ajoute qu'«à travers cette visite, je voulais m'enquérir de vos conditions de travail et de vie, et écouter vos préoccupations auxquelles j'accorde personnellement un grand intérêt». Au terme de son intervention, le général de corps d'armée a émis un ensemble d'orientations et d'instructions afin d'améliorer des conditions de vie et de travail des personnels, mais aussi sur la nécessité de hisser le degré de vigilance.