S'exprimant pour la première fois depuis son installation, le nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, estime que les relations algéro-russes sont appelées à connaître un développement fructueux.

Dans une vidéo mise en ligne sur la page officielle Facebook de l'ambassade de la Russie en Algérie, le diplomate a, d'emblée, salué l'hospitalité des Algériens, notamment envers les ressortissants russes établis en Algérie. Soulignant avoir fait toute sa carrière diplomatique dans le monde arabe pour avoir été ambassadeur de Russie en Libye, en Irak et au Maroc, Valerian Shuvaev reconnaît que « c'est la première fois que je suis en Algérie». Une première qui lui a permis, selon ses propos, de découvrir «la beauté et l'hospitalité du pays, ainsi que l'attitude chaleureuse des Algériens envers la Russie et ses citoyens».

Entrant dans le vif du sujet, le diplomate indiquera que « nos pays sont liés par des liens d'amitié et de coopération véritablement stratégiques». Des liens, précisera-t-il, ayant «résisté à l'épreuve du temps».

Des liens appelés à se renforcer davantage du fait, révèlera le diplomate, qu' «actuellement il y a un dialogue politique actif entre la Russie et l'Algérie». Un dialogue constructif ayant permis d'établir «des liens commerciaux et économiques, humanitaires et culturels mutuellement avantageux», note le diplomate russe. En effet, en 2021,les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie ont atteint trois milliards de dollars.

Dans ce contexte, Valerian Shuvaev indiquera que « la coopération militaro-technique et la coordination sur le plan international, ainsi que dans le domaine de sécurité, continuent à se développer». L'opération «Bouclier du désert» qui aura lieu en novembre en est une nouvelle preuve. L'exercice se déroulera sur le terrain d'essai d'Hammaguir, dans la wilaya de Béchar.

Une première en Algérie à l'instar de la participation du général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, à la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Mais pour le diplomate russe, le plus important est le fait que «les deux parties partagent l'engagement de renforcer la collaboration bilatérale multidimensionnelle» et «d'y donner un nouveau contenu» sous-entendant le nouvel accord de coopération et devant être signé lors de la visite attendue du président de la République Abdelmadjid Tebboune à Moscou.

Ce document devrait, selon les déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, remplacer celui signé entre les deux pays en 2001. Dans cet ordre d'idées, le diplomate russe s'est dit convaincu que «dans un futur proche nous aurons beaucoup de travail intéressant à faire ensemble». Une manière de réitérer sa déclaration faite à l'issue de sa remise de ses copies des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie en Algérie, au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. À l'occasion, le diplomate russe avait déclaré «aspirer à oeuvrer avec les autorités algériennes pour renforcer le partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie, en concrétisation de la volonté commune des présidents des deux pays amis». Pour s'imprégner de la Russie, l'ambassadeur a invité « ceux qui s'intéressent à la Russie à consulter davantage le site de notre Ambassade et ses médias sociaux.

Je suis sûr que vous aurez une meilleure connaissance de notre pays, son histoire, sa politique extérieure et intérieure, ainsi que l'état actuel des relations russo-algériennes».