L'ambassadrice des Etats- Unis à Alger, Elizabeth Moore Aubin s'est félicitée, hier depuis Taghit (Bechar), des relations «fortes» et «importantes» unissant l'Algérie et les Etats- Unis. Intervenant en marge de sa visite au palais de Taghit dans le cadre de la résidence de création «One Beat Sahara», Mme Aubin a estimé que «le travail commun pour l'organisation et le succès de la manifestation ‘'One Beat Sahara'' témoigne de la qualité des relations profondes unissant les deux pays», affirmant «son engagement à oeuvrer pour leur consolidation et approfondissement à travers le dialogue stratégique bilatéral» et «à oeuvrer pour le raffermissement et la consolidation de ces relations auxquelles les Etats- Unis accordent une grande importance (...)». Elle a ajouté que l'organisation de ce programme culturel diplomatique commun à Taghit dans le Sahara algérien «est la preuve que l'Algérie et le Sahara algérien en particulier représentent une destination touristique par excellence aussi bien pour les Algériens que pour les étrangers (...)». La diplomate américaine a estimé que sa visite à Taghit (W. Bechar) qui se veut sa première sortie après Alger depuis sa nomination il y a un mois, a été motivée par «la grande importance du Sud algérien», arguant que «le Sud algérien a été choisi pour l'organisation de cette manifestation de par sa position géographique et l'importante variété des genres musicaux qui le distingue, constituant l'origine de certaines musiques américaines, en sus de la beauté de cette partie de l'Algérie».