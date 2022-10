L'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique, Elizabeth Moore Aubin, promet de doubler les investissements directs américains en Algérie. Cet engagement est formulé alors que les autorités algériennes travaillent à diversifier l'économie du pays. Aussi, l'ambassadrice américaine en Algérie fait savoir que son gouvernement tient à soutenir cette stratégie. «Nous avons diversifié notre présence dans les TIC, l'agriculture, l'aviation, la santé, les produits pharmaceutiques, toute la gamme des relations commerciales bilatérales est ouverte, et le commerce a considérablement augmenté entre nos deux pays», confie l'ambassadrice dans un entretien qu'elle a accordé à notre confrère en ligne «Interlignes». Selon Elizabeth Moore Aubin, les États-Unis étaient le plus grand investisseur direct étranger en Algérie en 2020 avec 28% de tous les investissements directs étrangers dans le pays, représentant 6,2 milliards de dollars. «J'aimerai doubler ce volume pendant mon mandat en Algérie», annonce-t-elle tout en rappelant l'important ballet diplomatique et d'hommes d'affaires américains ayant dernièrement visité l'Algérie: «Il y a eu beaucoup de visites de hauts dirigeants, nous avons élargi notre relation économique». Selon Elizabeth Moore-Aubin, l'ouverture d'un vol direct entre les USA et l'Algérie peut contribuer à rehausser sensiblement les relations commerciales entre les deux pays. «Je travaille dur sur ça», confie-t-elle à ce propos en précisant qu'«avoir un vol direct entre Alger et une ville des Etats-Unis propulsera notre relation économique à un tout autre niveau (...) notre relation commerciale pourrait être élargie et développée grâce à un vol direct». Interpellée sur l'épisode, où, des membres du Congrès américain avaient appelé à des sanctions contre l'Algérie pour l'accord d'armement avec la Russie, l'ambassadrice a répondu sans trop s'engager qu'en tant qu'ambassadrice américaine en Algérie, «une partie de mon travail consiste à expliquer la loi américaine aux responsables algériens. Les responsables algériens, eux, prendront des décisions souveraines pour ce pays.». Et d'ajouter: «Le gouvernement des États-Unis entretient une relation commerciale solide et dynamique avec l'Algérie, qui comprend des ventes commerciales directes à l'armée algérienne. Nous vendons déjà des articles de défense à l'Algérie par le biais du processus de vente commerciale directe.» Elizabeth Moore Aubin se réjouit ainsi de l'excellente santé des relations américano-algériennes, et évoque une relation commerciale qui progresse de façon exponentielle. Le dynamisme des échanges commerciaux entre l'Amérique et l'Algérie n'occulte en rien le volet culturel et scientifique, notamment l'enseignement de la langue anglaise. «Nous travaillons également sur l'apprentissage de l'anglais comme, non seulement à travers les centres culturels américains ou coins américains, mais aussi avec le gouvernement algérien. Nous travaillons sur un programme de trois ans avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour réorganiser les programmes d'enseignement de la langue anglaise pour les 109 universités algériennes» signale l'ambassadrice qui cite aussi un programme avec le ministère de la Culture et d'autres organisations pour aider à restaurer des artefacts anciens qui font partie du patrimoine algérien. «Nous touchons donc à tous les éléments de la société algérienne pour aider à mettre en valeur ce que l'Algérie a à offrir et à montrer ce que l'Algérie et les États-Unis peuvent faire ensemble» souligne-t-elle. Quant à la question du Sahara occidental, Elizabeth Moore-Aubin renvoie à la solution négociée par l'ONU tout en signalant le soutien indéfectible de l'administration Biden à Steffan De Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU.