Par : S.E.M. LI Lianhe

Actuellement, la Covid-19 continue de se propager sur la planète. Vaincre rapidement la Covid-19 et relancer la croissance sont la première priorité de la communauté internationale. Récemment, le Président chinois XI Jinping a prononcé, lors du Sommet mondial sur la Santé, une allocution importante. Comme il l'a souligné au Sommet, nous sommes des vagues de la même mer, face à la pandémie, nous devons porter la vision d'une communauté de santé pour tous et renforcer la solidarité et la coopération pour surmonter ensemble l'épreuve. Le Président chinois a avancé cinq propositions en matière de renforcement de la coopération internationale dans la réponse à la Covid-19: premièrement, nous devons placer les peuples et leur vie au-dessus de tout. Deuxièmement, nous devons adopter des mesures basées sur la science et une approche coordonnée et systématique. Troisièmement, nous devons rester unis et renforcer la solidarité et la coopération.

Quatrièmement, nous devons assurer la justice et l'équité et combler le «fossé vaccinal». Cinquièmement, nous devons combattre tant les symptômes que les causes profondes pour perfectionner le système de gouvernance. Le Président chinois a également annoncé cinq nouvelles mesures pour continuer de soutenir la solidarité mondiale contre la Covid-19: premièrement, la Chine accordera d'ici trois ans une aide supplémentaire de 3 milliards de dollars US pour soutenir les autres pays en développement dans la riposte sanitaire et la reprise économique et sociale.

Deuxièmement, en plus des 300 millions de doses déjà fournies, la Chine fournira davantage de vaccins au reste du monde au mieux de ses capacités. Troisièmement, la Chine soutient ses entreprises de vaccins dans le transfert des technologies vers les autres pays en développement et la production conjointe avec eux. Quatrièmement, la Chine a annoncé son soutien à la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la Covid-19 et soutient l'OMC et d'autres organisations internationales dans une prise de décision rapide sur ce sujet. Cinquièmement, la Chine propose de créer un forum international sur la coopération en matière de vaccins, où les pays et entreprises lancés dans la production et le développement de vaccins et les autres parties prenantes pourront discuter ensemble d'une distribution juste et équitable des vaccins dans le monde.

Des propos et des actes

Comme cette pandémie nous l'a enseigné encore une fois, la destinité de l'humanité est étroitement liée, la solidarité et la coopération sont l'arme la plus puissante de la communauté internationale dans sa lutte contre la pandémie. Les propos et actes de la Chine sont complètement cohérents. Malgré les capacités de production limitées et les demandes domestiques considérables, nous avons tenu nos promesses en offrant des vaccins à plus de 80 pays en développement dans le besoin urgent et en en exportant à 43 pays. Nous avons apporté une aide de 2 milliards de dollars US aux pays en développement touchés par l'épidémie pour les accompagner dans la riposte sanitaire et la reprise du développement économique et social. Nous avons offert du matériel médical à plus de 150 pays et 13 organisations internationales et fourni au reste du monde plus de 280 milliards de masques, plus de 3,4 milliards de combinaisons de protection et plus de 4 milliards de kits de test. Nous avons mis intégralement en oeuvre l'Initiative du G20 sur la suspension du service de la dette pour les pays les plus pauvres, avec la suspension des remboursements de plus de 1,3 milliard de dollars US, le montant le plus important parmi les membres du G20.

L'entraide algéro-chinoise

Durant l'année dernière, la coopération dans la lutte contre la Covid-19 est devenue le thème principal de la coopération sino-algérienne. Dès le début de cette lutte, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé une lettre de sympathie au Président chinois XI Jinping, et l'Algérie a également été parmi les premiers pays à fournir des matériels médicaux d'urgence à la Chine. La partie chinoise a, à son tour, apporté des contributions dans la lutte algérienne contre la Covid-19, fournissant une grande quantité d'aide matérielle anti-épidémique, partageant ses expériences dans la lutte contre l'épidémie et envoyant une équipe d'experts médicaux en Algérie.

La Chine et l'Algérie se sont entraidées et ont surmonté les difficultés ensemble, en traduisant les relations amicales particulières entre la Chine et l'Algérie par des actions concrètes, nos deux pays sont devenus un modèle exemplaire de solidarité et de coopération de la communauté internationale en réponse à l'épidémie. Depuis le début de cette année, le vaccin est devenu un élément important de nos efforts conjoints pour lutter contre l'épidémie. Après que l'Algérie a lancé la campagne de vaccination à l'échelle nationale en janvier, la partie chinoise a immédiatement fourni à l'Algérie 200000 doses de vaccins du groupe Sinopharm comme don, un geste important dans la promotion de la riposte anti-Covid-19 de l'Algérie dans une nouvelle phase.

Partenaires stratégiques

La Chine a également surmonté de nombreuses difficultés, pour que le groupe Sinovac ait fourni des centaines de milliers de doses de vaccins à l'Algérie, et a activement examiné les possibilités de coopération pertinentes avec l'Algérie. A la veille de l'ouverture partielle des frontières de l'Algérie du 1er juin, 500000 doses de vaccins du groupe Sinovac sont arrivées à Alger le 31 mai, aidant fermement l'Algérie dans sa lutte contre l'épidémie et continuant un nouveau chapitre de la coopération dans la lutte conjointe. Je crois fermement qu'avec les efforts du courageux peuple algérien, l'Algérie surmontera l'épidémie au plus vite et mettra tout en oeuvre pour construire une Algérie nouvelle. La Chine et l'Algérie sont des partenaires stratégiques globaux avec une amitié particulière. La Chine est disposée à continuer sans relâche à approfondir la coopération dans la lutte contre la Covid-19 avec l'Algérie et à continuer d'élargir les domaines et les méthodes de coopération pragmatique entre nos deux pays. Travaillons main dans la main pour continuer à renforcer la coopération dans la lutte contre l'épidémie, promouvoir conjointement la construction d'une communauté de santé pour tous, et protéger conjointement la santé et le bien-être de nos deux peuples afin de bâtir un meilleur avenir commun!