Le P-DG de la Sonelgaz, Mourad Adjali, présidera, le 22 novembre prochain, les travaux de la réunion regroupant les membres de la commission en charge du transport de l'énergie inter-méditerranéen. La rencontre se tiendra à Alger. Le président- directeur général de la Sonelgaz a révélé que l'Algérie et la Ligue des transporteurs d'énergie de haute tension, ont signé une convention de partenariat. Ce contrat porte essentiellement sur l'échange d'informations et des expériences entre les membres composant cette commission de très haut niveau et qui joue un rôle axial dans l'industrie énergétique dans le Bassin méditerranéen.

Cette instance inter-méditerranéenne comprend l'ensemble des acteurs investis dans le secteur de l'énergie comme la Commission maghrébine d'électricité, l'Observatoire méditerranéen de l'énergie dans le Bassin méditerranéen. Il a ajouté que «l'Algérie exporte, depuis déjà un bon moment, l'électricité vers le pays frère, la Tunisie», soulignant que «nous ambitionnons l'exportation, dans les prochaines années, de cette énergie, de l'Afrique vers l'Europe».

Pour le premier responsable de la Sonelgaz, l'exportation d'électricité vers l'Europe est tributaire des études et d'importants moyens financiers à mettre en place, en vue de financer les projets en question. «Il s'agit de nos projets ambitieux, concrétisables et dont nous prenons compte eu égard à nos fortes capacités en matière de production d'énergie», a-t-il ajouté.

Sur un autre registre, le premier responsable de la Sonelgaz est revenu sur les créances de l'entreprise détenues par les consommateurs, et qui ont explosé lors de la crise sanitaire. En ce sens, Mourad Adjali a affirmé qu'«après 2 ans de la pandémie, les redevances de la Sonelgaz ont augmenté pour atteindre le montant de 214 milliards de dinars». Saisissant l'occasion, il a appelé les populations et les consommateurs à «faire preuve de gratitude et de solidarité vers l'entreprise en s'acquittant des factures liées à la consommation», expliquant que «l'entreprise est dans le besoin de ses moyens financiers pour les injecter dans plusieurs autres projets et autres investissements». Il s'agit, selon Mourad Adjali, des projets liés au raccordement des exploitations agricoles». En ce sens, il a fait part «du raccordement de 23 000 exploitations alors que le nombre de ces fermes en attente de ces projets est de 48 000 exploitations agricoles». «Nous visons le raccordement de 30 000 exploitations en fin de l'année en cours», a-t-il ajouté.