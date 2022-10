L'Algérie a célébré le 60e anniversaire de son adhésion à l'ONU en tant qu'État membre qui coïncide avec le 8 octobre 1962.

S'exprimant le jour même de la tenue du Comité intergouvernemental algéro-français de haut niveau, Ramtane Lamamra a déclaré, à propos de cet événement politique majeur qu'une nouvelle page et une nouvelle vision avec le partenaire français ont émergé après la visite d'Emmanuel Macron en Algérie.. Il a ainsi déclaré que la rencontre des gouvernements algérien et français vient traduire cette nouvelle vision commune, ayant émergé suite à la visite du président français en août passé, sanctionné par la signature d'une Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, dont la portée historique est indéniable..

Cela étant dit, Le ministère des Affaires a fait de cette symbolique de la Journée de la diplomatie algérienne une occasion pour faire connaître l'oeuvre des pionniers et les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de la diplomatie algérienne. Il a rendu un vibrant hommage aux diplomates algériens de la période qui a été marquée par la guerre de libération. À ce propos, il a mentionné que «cette journée est considérée comme une étape très importante dans le parcours de la diplomatie algérienne. Il faut rendre un hommage appuyé aux aînés qui ont montré la voie à travers la ligne diplomatique révolutionnaire qui a permis à l'Algérie d'exister en tant qu'État et nation après une longue nuit coloniale et l'absence sur la scène internationale», a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. S'agissant du contexte international et l'exacerbation de la polarisation que connaît le monde, Ramtane Lamamra a précisé que «le contexte international et les enjeux de la polarisation qui caractérise notre monde a démontré la justesse de notre approche diplomatique fondée sur le non-alignement», a-t-il mentionné. En ce qui concerne le sommet arabe qui se tiendra le 1er et le 2 novembre prochain, Ramtane Lamamra a souligné que «l'Algérie poursuit ses efforts pour réussir le Sommet arabe avec un esprit teinté de réalisme et d'approche consensuelle pour hisser le monde arabe à un niveau d'entente et de destin commun à la hauteur de la symbolique de la date de son déroulement», a-t-il souligné.

À propos de la demande exprimée par l'Algérie pour adhérer au groupe de Brics, Ramtane Lamamra a indiqué que «l'Algérie est en mesure d'apporter sa contribution et son plus au groupe de Brics», et d'ajouter que«notre diplomatie multiplie ses efforts sur le plan économique en concrétisant ses plans de développement pour se hisser au niveau des pays développés», a affirmé Ramtane Lamamra.

Le dialogue inter-palestinien a été soulevé par Ramtane Lamamra qui a rappelé à ce propos que «la réunion des factions palestiniennes sur une même table est une partie intégrante des travaux du Sommet arabe qui se déroulera prochainement à Alger», et d'ajouter «la réunion entre les factions palestiniennes se tiendra bientôt à Alger et l'ordre du jour concerne le volet important, à savoir la réunification de toutes les factions palestiniennes», a-t-il conclu.