«Je serai à Alger du 20 au

22 juin, dans le cadre de la préparation et du suivi du Sommet de la Ligue arabe», a révélé le secrétaire général de la Ligue des États arabes, l'Égyptien Ahmed Aboul Gheit, précisant que cette visite intervient sur «invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra».

Ahmed Aboul Gheit, qui sera accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, devrait prendre part aux travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue des conseils économiques et sociaux arabes et des institutions similaires, qui débuteront, aujourd'hui, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Centre international des conférences, CIC-Abdellatif Rahal, Alger.

Les entretiens, avec Ramtane Lamamra, porteront sur l'état d'avancement des préparatifs politiques et techniques du Sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre prochains, à Alger, dont la date coïncide avec la célébration, par l'Algérie, du 60e ‘anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. L'action arabe commune, notamment les efforts du groupe de contact de la Ligue arabe sur l'Ukraine, dirigé par Ramtane Lamamra, sera également au menu des discussions. Ahmed Aboul Gheit devrait être reçu, à l'occasion, par le président Tebboune. Outre le prochain sommet arabe, les deux parties aborderont la crise en Libye et au Yémen. Dans une interview accordée à la chaîne égyptienne Sada El Bilad, Ahmed Aboul Gheit a nié tout « report ou annulation» du Sommet de la ligue des États arabes. «J'espère que cela n'arrivera pas», a-t-il indiqué, avant d'affirmer qu'«au contraire, il y a une volonté de l'Algérie à aller de l'avant». Le locuteur a révélé que «les choses vont bon train pour la tenue du Sommet arabe», indiquant que l'ambassadeur Hossam Zaki, qui a effectué, au début du mois, une visite à Alger, a fait un compte rendu positif. Dans une déclaration au site émirati Al-Ain News, Hossam Zaki a déclaré qu'il n'y a aucune raison d'annuler ou de reporter le sommet arabe. En somme, la présence à Alger de Ahmed Aboul Gheit se veut un désaveu au Makhzen qui prévoyait un «échec de l'Algérie à récolter le soutien nécessaire à la tenue d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe, en vue d'obtenir une déclaration de solidarité avec elle». Une fake news dénoncée par le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. Un démenti confirmé par l'ambassadeur Hossam Zaki, sous-secrétaire général de la Ligue des États arabes. Interpellé sur l'éventuelle médiation de réconciliation entre Alger et Rabat avant le sommet, le sous-secrétaire général a botté en touche: «La vérité est non. La situation entre les deux pays est spécifique. Nous en sommes conscients. Il n'y a aucune ingérence dans cette affaire».

La rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc «ne tolère aucune médiation» et la position de l'Algérie en la matière «est sans ambiguïté» avait révélé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. En réponse à une question sur une éventuelle médiation saoudienne entre l'Algérie et la Maroc, le chef de la diplomatie algérienne avait affirmé qu' «il n'y a pas eu de médiation...il n'y en aura jamais ni aujourd'hui ni demain», soulignant «les fortes raisons qui imputent à la partie à l'origine de la dégradation des relations, la responsabilité pleine et entière».