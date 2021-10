Les 130 exposants ont animé ce rendez-vous annuel, qui marque la fête de la figue sèche de Beni Maouche, une localité connue, depuis la nuit des temps pour la qualité de ses produits. Intervenant dans la conjoncture particulière vécue par la région durant l'été dernier, les visiteurs n'ont pas été surpris par la hausse du prix de ce produit très prisé.

Les incendies d'été et la pénurie d'eau sont pour beaucoup dans cette maigre récolte, qui fait flamber les prix du marché et laisse tout juste le droit au rêve aux nombreux visiteurs de cette foire, dont beaucoup repartent les mains vides.

72 000 quintaux de figues sèches ont été produits cette année. C'est trop faible pour stabiliser les prix, indique un responsable de la direction de l'agriculture. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a été, aussi, avancé par les producteurs, qui estiment qu'on ne peut pas aller en deçà de ce prix, pour une raison de rentabilité. Mais, expliquent-ils, la variété des figues laisse le choix au consommateur qui peut interagir en fonction de sa bourse. Entre 800 et 1 500 dinars, ce sont les prix affichés pour chaque variété de figue. S'il est vrai que la campagne de récolte n'est pas encore achevée, cela ne laisse pas espérer une quelconque baisse des prix, déplore Saïd, un des visiteurs, qui a longtemps déambulé dans les allées de la foire sans pouvoir faire la part des choses entre les qualités et les prix. Il reste indécis même s'il doit, coûte que coûte, s'approvisionner en figues sèches. «Posséder la figue constamment à la maison est une tradition chez nous», soutient-il. Sur une récolte globale de plus de 140 000 quintaux prévue, on n'en est qu'à la moitié, mais c'est déjà une performance tout juste moyenne, selon les observateurs, qui tablent sur le maintien du prix affiché à l'occasion de cette nouvelle édition. «Cette fête est une opportunité qui nous permet de mettre à l'honneur et d'écouler nos produits», souligne un exposant, qui explique que « seule l'abondance de l'offre peut induire une baisse du prix de la figue». La figue, sous toutes les espèces, son gabarit, sa couleur et sa saveur, orne les stands de la foire à côté d'autres produits du terroir dont l'olive, l'huile d'olive et le miel.