Neuf commis de la poste centrale de Constantine et de la Caisse nationale de retraite, âgés entre 36 et 86 ans, dont deux anciens agents de cette administration et deux femmes, ont été présentés, récemment, par- devant la justice, sous les chefs d'inculpation d'abus d'utilisation de la fonction, détournement de fonds publics et négligences, ayant conduit à la dilapidation de ces fonds, a indiqué un communiqué de la sûreté de la wilaya. C'est suite à une plainte adressée à la justice par l'administration des postes qu'une enquête a été ouverte et a permis de démasquer les inculpés. Le communiqué souligne que «des agents exerçant au niveau de la poste centrale de Constantine ont détourné des fonds publics à partir d'opérations financières irrégulières effectuées sur un compte postal courant (CCP)». Les investigations, lancées, afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, et le travail robuste et minutieux de recherches, mèneront les éléments de la brigade économique et financière de la police judiciaire, à identifier les auteurs du détournement, commis à partir du compte courant postal de la mère du principal suspect et ce, durant une période allant, de 2010 à 2018. Les mis en cause seront arrêtés et conduits au siège de la brigade pour compléments des procédures réglementaires. Dans les faits, a indiqué le communiqué, «il est apparu aussi que l'inculpé principal, avec la complicité de ses collègues activant dans des centres postaux et en profitant de l'absence d'actualisation du dossier de retraite de la titulaire du compte courant postal, ainsi que l'absence d'arrêt des versements effectués, régulièrement, par la caisse de retraite sur son compte, avait utilisé les documents de sa mère, en l'occurrence la carte magnétique et les chèques postaux, pour retirer un total de 6 millions de dinars de son compte postal». Les mis en cause ont été déférés par-devant le procureur de la République, territorialement compétent. Rappelons dans ce contexte que la même brigade avait, la semaine passée, élucidé une affaire de corruption après d'intenses investigations avec la collaboration de la représentation du ministère public à Constantine. Il s'agit de quatre employés âgés de 33 à 61 ans, exerçant au sein d'une même banque dont le nom n'a pas été divulgué. Les mis en cause ont fait objet d'arrestations, suite à leur implication dans une affaire de transfert illégal de devise, en procédant au change, usant des passeports des abonnés à leur insu. Ces derniers après avoir retiré les sommes d'argent en euros, les revendaient au marché noir. La somme a été évaluée à 700000 euros.