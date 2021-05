Pour cette première législature post-Hirak, l'Etat met le holà et se saisit des cordons de la bourse. La bataille politique déclenchée par le président Tebboune contre les «forces de l'argent», qui ont infesté les sphères du pouvoir, va connaître ses premiers effets à l'occasion de cette élection. Il n'est plus question que l'argent pollue la politique et qu'on en finisse avec le casino électoral de l'époque du FLN où il pleuvait des milliards à chaque campagne de vote.

Il fallait bien s'attaquer à ce mal dont souffrait le corps politique national. Bien pire furent les dernières élections législatives de mai 2017 : c'est alors que l'écrasante majorité de l'APN se vend publiquement au plus offrant. Tant d'hommes d'affaires sont membres de l'Assemblée populaire nationale qu'il aurait été plus judicieux de surnommer celle-ci de «le club des milliardaires». Ils ont perverti le sens noble de la politique si bien que la vente et l'achat de fonctions électives sont devenus des opérations qui rythment le fonctionnement politique du pays. De nombreux patrons algériens ont cru avoir trouvé le filon par «ces marchandages» non pas pour renforcer la démocratie, mais pour défendre leurs propres intérêts au détriment de la collectivité. Doit-on se nourrir de merles quand il y a des grives? Les avantages d'une élection à l'APN sont nombreux. Une députation est une garantie d'immunité parlementaire vis-à-vis de la justice et permet de tisser un réseau d'influence dans l'Algérie de la prébende..Les patrons sont présents sur quasiment toutes les listes, Les partis politiques ont tous joué la carte en ouvrant grandes les portes aux magnats de l'argent, mais les places se paient cher: une députation en tant que tête de liste au FLN se vendait en 2017, à 7 milliards de centimes.

Les conséquences ont été dramatiques sur la qualité de cette législature, ainsi que sur la vie démocratique qui a atteint un stade avancé de dégénérescence. Ne faudrait-il pas peut-être un jour codifier cela par une loi sur l'«éthique électorale»?

Au fil des ans, le mal devint pire, et atteint la plus haute institution de la République, le coeur même du pouvoir. À l'ouvrage, la justice a ouvert, rappelons-nous, le dossier, sans doute le plus scandaleux, de notre pays depuis l'indépendance. Des hommes d'affaires et de hauts dirigeants sont poursuivis pour «financement occulte de campagne électorale» pour le cinquième mandat du président déchu, Abdelaziz Bouteflika.

Des sommes hallucinantes qui se chiffrent en milliers de milliards ont été récupérées par les services de sécurité. Cette manne financière a été mobilisée par des hommes d'affaires proches du cercle présidentiel. Le pari en valait la chandelle puisque le retour sur investissement était garanti, voire même anticipé. Aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, ces «marchands de la politique» ont érigé des fortunes colossales grâce aux marchés publics juteux dont ils ont bénéficié.

Le lien entre l'argent et la politique est un vieux problème: en 1902 déjà, le président américain, Theodore Roosevelt dénonçait, dans un discours, l'emprise excessive des grandes fortunes sur la politique américaine. Deux ans plus tard, il n'hésitait pas, pourtant, lui-même à solliciter la générosité des compagnies de chemins de fer et d'assurances, ainsi que des grandes banques pour assurer sa réélection. Comme quoi, les grands intérêts et la politique font trop bon ménage, où la corruption laisse très peu de place à la démocratie