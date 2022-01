Les unités du groupement régional des garde-côtes de Annaba ont sauvé 6 marins, dont le commandant, d’une mort certaine, après que leur chalutier a été ravagé par le feu et coulé en mer, apprend-on de source maritime. Selon les informations apportées par notre source, les éléments de l’unité principale de la Marine nationale sont intervenus, jeudi dernier, à 6 h 43mn, et ont secouru les six pêcheurs aux larges des eaux de la wilaya d’Annaba.

L’équipage a dû sauter par-dessus bord, après que leur bateau de pêche a pris feu au large des côtes d’Annaba. Prises en charge par la Protection civile, les victimes, âgées entre 24 et 49 ans, étaient en hypothermie et en état de choc. Elles ont aussitôt reçu les premiers soins et ont été évacuées vers le secteur de la santé du centre-ville.

Le directeur de la pêche maritime et de l’aquaculture de Annaba a confirmé le naufrage du bateau de pêche portant le nom de Mohamed Zakaria A.N 1060, d’une longueur de 21 mètres, après avoir pris feu à six heures du matin, indiquant qu’aucune victime n’est à déplorer. S’agissant des causes de l’incendie, elles seraient probablement dues à une étincelle électrique dans le moteur du bateau.

Parallèlement, une commission d’enquête ministérielle a été dépêchée par Hicham Sofiane Salawatchi, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, a indiqué un communiqué du ministère, publié sur sa page facebook. Des cadres de l’administration centrale du même département ont été chargés d’enquêter sur l’incident et d’accompagner les victimes, a précisé la même source.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce naufrage est le second du genre survenu en moins d’une année. Dans ce sens, on rappelle l’incendie survenu, en mars dernier, lorsqu’une embarcation avait pris feu au nord-est de Ras El Hamra, à Annaba.

Les garde-côtes d’Annaba et les éléments de l’ANP avaient secouru en haute mer 5 marins pêcheurs qui avaient lancé un appel de détresse.

Les victimes avaient été, rappelons-le, évacuées à l’Etablissement hospitalo-universitaire d’Ibn Rochd, en état de choc.